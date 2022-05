El Komondor: coneix la raça

El Komondor és una raça de gos pastor provinent d’Hongria. És un gos de gran tamany, podent arribar a mesurar 80 cm en el cas dels mascles i 70 cm les femelles. El seu pelatge de rastes, s’assembla a un pal de fregar i és sense dubte, la seva principal característica. Els seus flocs poden arribar a mesurar fins a 30 cm, arribant a aquesta longitud màxima al voltant dels sis anys.

El seu caràcter és afable i afectuós amb els nens i molt tranquil i protector amb la seva família. No obstant això, amb els estranys, pot mostrar-se inquiet i agressiu, per la qual cosa és aconsellable ensinistrar-lo adequadament des de cadell per a habituar-lo als visitants i demostrar-li que són de confiança.

Pel que fa a la salut, és una raça de gos que no sol donar grans problemes. Entre les malalties més comunes es troben la displàsia de maluc i diferents afeccions en la pell.

Per a cuidar la seva cabellera, és necessari banyar-lo cada dos mesos aproximadament i anar-li amb els dits separant els flocs per a evitar que s’ajuntin les seves arrels. No és convenient raspallar-lo ni pentinar-lo, però sí assecar el pèl amb un assecador a temperatura baixa, ja que en tenir-ne tanta quantitat, triga molt a assecar-se de manera natural, prop de les 24 hores.

El Komondor requereix molt d’exercici i d’espai exterior ampli, per la qual cosa no és un gos aconsellat per a pisos, si aquests no disposen de grans terrasses o jardins.