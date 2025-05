El karate mundial es reuneix a Andorra

La cúpula del karate internacional ha estat aquesta setmana a Andorra (FandKarate)

Aquesta setmana, Andorra ha acollit diverses trobades institucionals entre els principals responsables del karate internacional i el president de la Federació Andorrana de Karate, Xavier Herver. Antonio Espinós, president de la World Karate Federation (WKF), i Antonio Moreno, president de la Real Federación Española de Karate, han mantingut reunions amb la cúpula de la federació andorrana per a valorar l’organització del torneig de karate dins dels Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE) Andorra 2025, així com per a destacar el creixent reconeixement del karate dins del calendari olímpic.

El dimarts al vespre es va dur a terme un sopar de gala amb la participació de representants de diferents federacions internacionals. La trobada va posar en relleu la bona organització dels Jocs dels Petits Estats d’Europa i la importància que el karate torni a formar part d’un esdeveniment emparat pel Comitè Olímpic Internacional.

La Federació Andorrana de Karate ha celebrat el suport institucional rebut i confia que aquest impuls serveixi per a consolidar la disciplina dins l’escena esportiva del país i continuar creixent amb l’aval del karate internacional.