Títol: El juego del calamar

Durada: 60 min.

Gènere: Drama, ciència ficció, suspens.

Creació: Dong-hyuk Hwang

Intèrprets: Jung-jae Lee, Park Hae-Soo, Hoyeon Jung

Temporades: 1 Capítols: 9

Sinopsi:

Squid Game, El Juego del calamar, és una sèrie drama de suspens que segueix la història de centenars de persones que accepten una estranya invitació per jugar a un joc per a nens. Però un cop dins, no sabien que cada joc té el seu preu: la de la seva vida.

Ki-Hoon és acomiadat del seu treball. La seva vida és una mica miserable, però quan s’adona que hi ha un joc de supervivència amb un premi de 45,6 mil milions per al guanyador, decideix apuntar-se. Al seu costat, també participa Sang-Woo, que s’enfronta a una crisi a causa de la malversació de fons de l’empresa.