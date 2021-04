El judici de la causa primera de BPA es reprendrà el 31 de maig després dels ajornaments

La decisió es pren després que el Constitucional hagi tombat un recurs d’empara per possible vulneració de drets d’alguns dels processats per blanqueig de capitals. Es tracta de la primera de la vintena de causes relacionades amb el banc intervingut el 2015.

Entre les raons per les quals s’ha anat ajornant la vista oral hi ha la recusació de l’anterior president del tribunal que havia de jutjar el cas.