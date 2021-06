El Jambo tornarà a omplir de música el Centre Històric

En aquesta edició hi haurà més d’una vintena de concerts que es concentraran a la plaça del Poble, la plaça Guillemó i als jardins de Casa de la Vall per poder garantir el distanciament social. Al cartell hi ha, entre d’altres, la guanyadora d’un Grammy Ana Tijoux, Marc Parrot, Maïa Vidal i Red Pèrill, a més de talent nacional com Els Pali, B Sharp i Manu & The Vodka’s.

La música tornarà als carrers i places del Centre Històric amb la recuperació del Jambo Street Music Andorra la Vella. Serà els propers 18 i 19 de juny, durant la vuitena edició d’un festival consolidat que s’ha convertit en tot un emblema del barri antic i que torna amb moltes ganes després d’un any de parèntesi obligat per la pandèmia.

Per aquesta edició, que s’ha condensat a dos dies per la complexitat de l’organització per la COVID-19, s’han programat més d’una vintena de concerts que es distribuiran en tres espais per garantir les mesures sanitàries. La plaça del Poble, la plaça Guillemó i els jardins de Casa de la Vall acolliran durant sis hores i de manera simultània un programa eclèctic que recull pràcticament tots els estils de música. Propostes que van des del jazz, fins a la bossa nova, pop, rock, rythm amb blues, electrònica i soul desfilaran el tercer cap de setmana de juliol per un dels festivals musicals de referència del Pirineu.

Tal com han explicat Oriol Vilella i Toni Colom, organitzadors de l’esdeveniment, el Jambo d’enguany és el més internacional fins a la data amb un cartell d’artistes molt variat. Hi figuren entre d’altres la guanyadora d’un premi Grammy Ana Tijoux, cantant de hip hop i activista social; Marc Parrot, que presentarà l’espectacle Refugi; l’australià Joel Sarakula; la californiana Maïa Vidal i el català Red Pèrill amb la seva proposta de música electrònica. El talent nacional anirà a càrrec de formacions com Els Pali, Manu & The Vodka’s, B Sharp, ESE i Green Note.

El Jambo kids, adreçat al públic familiar i que habitualment té lloc els diumenges al matí, aquest any estarà protagonitzat per La tresca i la verdesca, que tocarà el dissabte al migdia.

Des del Comú, patrocinador principal del festival, el conseller de Cultura i de Promoció Turística, Miquel Canturri, ha celebrat que es pugui celebrar un esdeveniment com el Jambo, que omple de vida el Centre Històric, i perquè aquesta represa obre la porta a la recuperació de l’esperada normalitat. En la mateixa línia, Enric Torres, director de producte d’Andorra Turisme, ha recordat que tots els esforços del sector se centren en la recuperació i que la tornada d’esdeveniments amb creixement com el Jambo són una gran notícia.

Mesures Covid

Des de l’organització han explicat que s’està acabant de treballar amb el ministeri de Salut el protocol sanitari que s’aplicarà durant els concerts, a l’espera de possibles canvis que s’aprovin en els dies vinents. En tot cas, es preveu a hores d’ara que els assistents puguin seguir les actuacions assegudes en grups. A més, no hi haurà opció de reservar cadira: els seients s’aniran omplint, doncs, per ordre d’arribada.

Tota la informació sobre els protocols i el programa es pot consultar a jambostreetmusic.com