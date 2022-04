El I Dia UdA Solidària recapta prop de 1.200 euros per a la lluita contra el càncer

La Universitat d’Andorra (UdA), a través de les activitats organitzades en el marc del I Dia UdA Solidària, celebrat aquest dimarts 26 d’abril, ha recaptat un total de 1.163,50 euros per a l’Associació Andorrana Contra el Càncer (ASSANDCA).

La jornada, creada per la comissió UdA Solidària amb l’objectiu de fomentar la solidaritat entre la comunitat universitària i ajudar a entitats que vetllen per causes socials al país –enguany la lluita contra el càncer–, ha tingut un vessant esportiu i un de més lúdic.

Per un costat, al llarg del matí s’han disputat a LAUesport diferents tornejos de pàdel, futbol i cycling, amb una participació d’una vuitantena de persones, entre estudiants i personal.

D’altra banda, al migdia s’ha dut a terme un dinar solidari, obert a tota la parròquia, que ha aplegat un centenar de persones a la plaça de la Germandat, entre les quals la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Esther Vilarrubla, i els cònsols de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral i Mireia Codina, que han donat suport a la iniciativa.

La recaptació s’ha dut a terme a través de les inscripcions a les competicions esportives, que incloïen una samarreta commemorativa, i els tiquets per al dinar. La iniciativa ha comptat amb la col·laboració del Comú de Sant Julià de Lòria, i de LAUesport, que ha posat a disposició les seves instal·lacions per disputar els tornejos.