El conseller de Treball, Afer Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Chakir el Homrani, ha presentat avui a Tremp el projecte AVENIR, una iniciativa pionera per fomentar l’acollida i integració de joves emigrats sols als Pirineus. Aquest projecte s’emmarca dins del programa europeu de cooperació transfronterera POCTEFA per promoure el desenvolupament sostenible i la revitalització de les regions frontereres de Catalunya i França i està finançat amb un milió d’euros.

El conseller El Homrani ha destacat el caràcter “transfronterer” de la iniciativa. “Aquest projecte és aliança, complicitat i treball conjunt per aconseguir millors objectius”, ha afirmat el conseller.

El Homrani ha dit que aquet projecte ha de ser palanca de transformació a Catalunya i a França i ha reivindicat “la diversitat del nostre país i el treball per enfortir-la”. “Hem de prendre consciència que no som una illa, que els reptes que tenim com a comunitat son compartits i que l’arribada i acollida de joves emigrats són un repte col·lectiu a nivell d’Europa”, ha declarat el conseller.

El projecte AVENIR té tres anys de durada i permet impulsar l’Estratègia catalana d’acollida i inclusió d’infants i joves migrats sols, a similitud dels programes de formació i inserció que França desenvolupa a la regió dels Pirineus per aquest col·lectiu. “És un projecte referencial que volem que sigui palanca de canvi també del sistema de protecció”, ha explicat el conseller durant la seva presentació

El projecte AVENIR preveu obrir properament dos pisos per acollir inicialment un total de 10 joves emigrats sols. El projecte combinarà la part educativa i social amb la formativa i laboral. En el primer àmbit és fomentarà sobretot el descobriment de l’entorn de muntanya des d’un punt de vista cultural, esportiu, lúdic i de lleure per generar vincles socials i afecció dels joves emigrats al territori.

La part formativa i d’inserció laboral es fixarà especialment en l’àmbit de les professions de muntanya. En aquest sentit, el projecte AVENIR prioritza i es centra en oferir als joves una sortida formativa i professional adaptada a les necessitats específiques dels Pirineus.

El Homrani ha destacat que aquest projecte “també suposa una oportunitat per reflexionar sobre quin és el futur del territori, com generar activitat econòmica sostenible i oportunitats perquè els pobles no es buidin”. “Hem d’aprofitar aquest projecte per generar palanques, a l’entorn de l’ocupació, l’acreditació professional i els professionals del territori”, ha dit el conseller.

Al mateix temps, el projecte es nodrirà de l’expertesa i l’intercanvi d’experiències amb professionals del Pirineu francès pel seu desenvolupament.

El conseller El Homrani ha presentat les principals línies del projecte AVENIR als alcaldes, regidors i tècnics comarcals i dels ajuntaments de l’Alt Pirineu en un acte a Tremp. En la presentació també han participat l’alcaldessa de Tremp, Pilar Cases, i el vicepresident segon del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Martí Cardona. Totes dues institucions també col·laboren en el projecte, juntament amb altres organismes com la Delegació del Govern de l’Alt Pirineu i Aran, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), l’Agència Catalana de la Joventut, la Universitat de Barcelona i Pallars Actiu.

Així mateix, també col·laboren per part de la regió pirinenca francesa l’Association des Chambres de Métiers des Pyrénées, els centres de formació professional d’Ariège, Alta Garona, Hautes-Pyrénées i Pyrénées-Orientales, l’Institut de Treball Social Erasme, el centre d’acollida Foyer Pyrène de l’associació ADES Europe i el serveis departamentals de protecció a la infància.