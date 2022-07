El grup Tudo’s Band actua aquest dimecres al Pas de la Casa

El proper dimecres, dia 20 de juliol, la plaça de l’Església del Pas de la Casa serà l’escenari del concert de la formació Tudos’s Band. L’actuació musical, adreçada a tots els públics, està prevista per a les 7 de la tarda i la seva durada és d’una hora aproximadament.

El grup “Tudo’s Band” planteja una proposta musical molt adient per a l’estiu. La banda està integrada en la seva totalitat per músics del país i dins del seu repertori inclou grans èxits de la música pop/rock de cantants i bandes ben coneguts com George Michael, Queen, Elvis Presley i Frank Sinatra, entre d’altres.