El grup Tea345 porta a la Seu l’espectacle ‘El curiós incident del gos a mitjanit’

Teatre a la Seu amb ‘El curiós incident del gos a mitjanit’

El grup Tea345 porta dissabte vinent, 26 d’octubre, al Teatre La Salle de la Seu d’Urgell, l’espectacle ’‘El curiós incident del gos a mitjanit’, una adaptació teatral de la novel·la homònima de misteri del britànic Mark Haddon. La recaptació de l’obra es destinarà íntegrament a l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (AUTEA) de l’Alt Pirineu.

El protagonista és un noi amb Asperger anomenat Christopher Boone, de 15 anys i molt aficionat a les matemàtiques, que troba el gos de la veïna mort i decideix investigar-ne les causes. Haurà de superar la seva animadversió a parlar amb els adults i desconeguts per a aconseguir els seus objectius i, a poc a poc, veurà com el món dels adults dista molt del que hauria de ser ideal.

La representació, que començarà a les sis de la tarda, vol apropar al públic la realitat de les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA), que tenen dificultats per a comunicar-se amb els altres i interpretar correctament la informació que els arriba de l’exterior. L’obra aposta per un escenari despullat, amb pocs elements, que es transforma en diferents indrets mitjançant la combinació d’efectes visuals, projeccions i una il·luminació canviant.





Venda d’entrades

La venda d’entrades es fa aquest divendres a l’Espai Ermengol, de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores; i dissabte de 9 a 14 hores. La taquilla, el mateix dia de la representació, estarà oberta a partir de les 16 hores. El preu és de 10 euros. Els menors de 10 anys podran accedir-hi gratuïtament.