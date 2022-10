El grup Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) U16 és a Val Senales per a seguir amb la seva preparació

El bloc de corredors i corredores del grup Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) U16 ha viatjat aquesta setmana a Val Senales, Itàlia, per a continuar sumant hores d’esquí en aquesta pretemporada. A l’estació italiana estan entrenant amb molta intensitat i continuaran amb la preparació fins el pròxim dissabte.

El grup ha trobat una molt bona qualitat de la neu, bona meteorologia i unes condicions idònies per a l’esquí. A més, l’equip comparteix estada amb esquiadores i esquiadors de renom, entre ells la nord-americana Mikaela Shiffrin, amb la qual els joves esportistes de la FAE s’han pogut fer una fotografia.

L’equip que ha viatjat està format pels U16 de segon any, Tom Farré, Joan Loan, Emma Rafel, Júlia Rodríguez, Chloe Cerqueda, i els U16 de primer any, Ainhoa Piccino, Isabella Pérez, Candela Mortés, Marc Daban, Jan Visa, Bernat Gil i Èric Mitjana. Com a tècnics, s’hi han desplaçat Didac González, Matías Vargas i Gregory Ribotto.