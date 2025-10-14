El Grup Demòcrata supedita l’obtenció de la nacionalitat als antecedents i a tenir una bona conducta cívica

El Grup Parlamentari Demòcrata ha presentat aquest dilluns les seves esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat. Són un total de nou, entre les quals una part es destinen a reforçar les condicions per a poder obtenir la nacionalitat andorrana pel que fa als antecedents penals del sol·licitant i a la seva conducta en la societat.
Així, i en el cas de l’article 10 de la llei en vigor, que tracta l’obtenció de la nacionalitat andorrana per contraure matrimoni amb una persona de nacionalitat andorrana, a banda de les condicions ja previstes, el Grup Demòcrata afegeix que la concessió estarà supeditada a no haver estat prèviament condemnat per infraccions penals doloses i a poder demostrar una bona conducta cívica.
Per aquest darrer punt, es tindran en compte els antecedents policials i si ha estat sancionat administrativament per infraccions en matèria d’ordre públic. També es tindran en compte els antecedents penals de la persona sol·licitant al seu país d’origen. El mateix es contempla per a les persones que sol·licitin la nacionalitat via l’article 11 de la llei, és a dir, per naturalització després d’haver residit 20 anys al país.
La voluntat d’aquestes esmenes és habilitar un control més exhaustiu de la conducta de les persones que sol·liciten ser andorrans, i seguir garantint els elevats estàndards de seguretat ciutadana dels que gaudeix el país. Cal tenir en compte que, en el cas de les infraccions penals doloses, fins ara la llei estableix la denegació de la nacionalitat només en casos que el sol·licitant estigui condemnat per “un delicte dolós o una pena igual o superior als quatre anys de privació de llibertat, o per dos o més delictes dolosos”. Per tant, el GPD amplia els supòsits.
Una altra esmena introduïda pel Grup Parlamentari Demòcrata fa referència als infants nascuts accidentalment a l’estranger de pares andorrans. El projecte de llei concretava més aquests casos, però no especificava el termini de retorn en territori andorrà per a poder demanar la nacionalitat del nadó. Via esmena, es fixa que aquest termini “no pot superar els 18 mesos”.
D’altra banda, el Grup Demòcrata també concreta via esmena que és la persona sol·licitant qui té la responsabilitat de provar que la seva residència principal i permanent és a Andorra, segons els criteris i terminis establers en la llei. Així mateix, es millora el redactat de l’article 9 de la llei, referent a la petició de nacionalitat andorrana en el cas de persones nascudes a l’estranger de pares i mares andorrans també nascuts a l’estranger, però que han residit a Andorra durant un termini d’almenys 10 anys. Se substitueix el concepte “fill biològic o adoptat”, pel d“’independentment del tipus de filiació” amb la mare o el pare.
Finalment, també via esmena, el Grup suprimeix l‘article 8 del projecte la llei (sobre la pèrdua de la nacionalitat andorrana per haver exercit activament una nacionalitat estrangera), per a retornar-lo al text vigent en el seu article 23.