El Grup Demòcrata es reuneix amb la Federació de la Gent Gran per conèixer com han viscut la Covid-19

Les conselleres generals Demòcrates Sandra Codina i Berna Coma s’han reunit aquest dijous al migdia amb el president de la Federació d’Associacions de la Gent Gran d’Andorra, Fèlix Zapatero, amb la voluntat d’escoltar quins han estat els principals neguits i vivències del col·lectiu en aquesta crisi de la Covid-19.

Zapatero ha volgut expressar a les conselleres el seu agraïment cap als ministeris de Salut i Benestar, amb qui la Federació (que engloba set associacions), ha mantingut contacte constant aquests mesos, i també cap als serveis socials de l’Executiu i comuns, que han fet una gran tasca de proximitat, ha destacat. Juntament amb el paper que ha tingut la Creu Roja, s’ha aconseguit que la gent gran hagi tingut cobertes les seves necessitats bàsiques, ha afegit.

El principal representant del col·lectiu també ha fet una valoració molt bona de la iniciativa del Govern de realitzar tests de doble cribratge a tota la població que viu i treballa al país. A la vegada, ha ressaltat que les mesures de protecció que s’han aplicat des de les administracions han estat adequades per protegir la població de la propagació del virus. Ha demanat, amb tot, que es mantinguin els propers mesos per evitar possibles rebrots. Codina i Coma han compartit aquesta preocupació i han exposat que sobretot aquestes mesures s’han de centrar en la gent gran i els col·lectius més vulnerables de patir la malaltia.

Les conselleres generals Demòcrates han demanat també per les peticions de la Federació més enllà de la crisi de la Covid-19. Zapatero ha exposat la necessitat d’estudiar la possibilitat de construir un nou centre sociosanitari per a la gent gran, així com impulsar també de manera ferma els centres de dia.

Aquesta reunió s’emmarca en la ronda que el Grup Parlamentari Demòcrata està mantenint aquests dies amb alguns dels col·lectius que més s’han vist afectats per aquesta crisi sanitària.