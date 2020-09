El Grup Demòcrata celebra que l’H23 encamini Andorra a ser més resilient, sostenible, digital i global

El Debat d’Orientació Política del Govern ha celebrat aquest dijous la seva jornada més llarga, després que ahir a la tarda el cap de Govern, Xavier Espot, sotmetés al Consell General les directrius de l’Executiu per a l’any en curs i també pel que queda de legislatura. Aquestes directrius queden reflectides en el pla d’acció H23, que “assenta les bases de l’Andorra post-Covid de manera realista”, ha defensat el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat, durant la seva intervenció. Enseñat ha refermat que “trobaran molt pocs països del món que, en aquests moments, estiguin presentant un pla de mandat que s’adapti d’una forma ambiciosa a un escenari posterior a la pandèmia”. També ha celebrat la direcció que l’H23 fa prendre a l’Andorra de futur, encaminant-la cap a un país “més resilient, sostenible, digital i global”.

Així mateix, el president del grup Demòcrata ha recordat el que són “prioritats irrenunciables” per a la coalició de Govern, com és el cas de seguir augmentant la capacitat adquisitiva dels salaris més baixos, aspecte en el qual la majoria seguirà incidint anualment, fins que el salari mínim s’equipari al 60% del salari mitjà, “uns 1.280 euros”.

En la mateixa línia de prioritats s’hi situa l’habitatge a un preu digne: “L’escenari de país pot haver canviat amb la Covid-19, però l’habitatge segueix sent de les principals preocupacions ciutadanes”, ha exposat. Ha avançat que s’està ultimant la Llei de l’Institut de l’Habitatge i la creació d’un índex de referència per regular-ne els preus.

D’altres línies d’acció enumerades per Enseñat durant la seva intervenció han estat la llei de la Persona i de la Família, la construcció de la Zona Franca, l’acompanyament en la digitalització del sector comercial i turístic, la sostenibilitat i la transició energètica, el foment del sector agrícola i ramader o l’augment del percentatge que destinen els comuns i el Govern al fons de compensació per sufragar situacions excepcionals i extraordinàries, com la mateixa Covid19.

Finalment, ha demanat el compromís de totes les forces parlamentàries per tirar endavant els tres pactes d’Estat ja marcats a l’inici de la legislatura: Unió Europea, sanitat pública i sostenibilitat de les pensions. Ha demanat treballar “des de l’estabilitat, el consens i apartant el frontisme, de manera lleial per la població d’Andorra”.

També ha llençat un missatge d’optimisme: “Hem d’afrontar la realitat que ens depara el futur amb respecte però sense cap mena de por, convençuts que ens en sortirem” i que, fins i tot, en sortirà “una Andorra millor”.

En el torn de rèpliques de la tarda, el president del Grup Demòcrata ha avançat el contingut d’algunes de les propostes de resolució que la coalició presentarà durant la jornada de divendres, la darrera del Debat d’Orientació Política. Entre elles, actualitzar el Pla Nacional contra les drogodependències, avançar en el compliment dels compromisos internacionals que el país té en matèria de medi ambient, reforçar el servei de Salut Mental o implicar els comuns en la construcció d’habitatge de lloguer a preus dignes.