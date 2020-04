El grup de cosidores voluntàries de la Seu elabora 1.500 mascaretes casolanes infantils

El grup de cosidores voluntàries @mascaretessolidarieslaseu està elaborant mascaretes casolanes per a nens i nenes amb l’objectiu de fer-ne unes 1.500 que es repartiran de manera gratuïta a partir de demà dijous a les farmàcies de la ciutat.

L’objectiu és que cap nen i nena es quedi sense la seva mascareta, i així poder-la utilitzar a partir d’aquest diumenge 26 d’abril, data en que els infants acompanyats per un adult responsable podran començar a sortir a fer un passeig diari.

Les mascaretes casolanes per a infants són de tres mides diferents: de 3 a 6 anys; de 6 a 9 anys i de 9 a 12 anys. Val a dir que els infants menors de 3 anys, tal i com recomana el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, no n’han de portar.

La tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Marian Lamolla, vol tornar a agrair a Nou Grapats i a Tintoreria Santa Marta per la seva col·laboració, i per suposat també al grup de cosidores voluntàries.