El Grup Bon Preu organitza entrevistes de feina a la Seu

Cartell anunciant la sessió d’entrevistes de feina per part del Grup Bon Preu a la Seu d’Urgell

El Grup Bon Preu durà a terme aquest dimarts vinent, dia 12 de desembre, entrevistes de feina a la Seu d’Urgell per a cobrir vacants per a l’establiment que preveuen obrir properament a la capital de l’Alt Urgell. Les persones interessades hi podran participar entre les 9 del matí i les 12 del migdia, a la parada que l’empresa instal·larà al mercat setmanal, al carrer Major. Per a assistir-hi no cal apuntar-s’hi prèviament.

L’acció forma part de la denominada ‘Ruta del Talent’, una nova iniciativa de Bon Preu per a “buscar talent per als seus establiments d’arreu de Catalunya i per a fer del procés de selecció una experiència més propera pels candidats, segons han explicat des de la companyia. A la sessió s’informarà als demandants de feina de totes les places per a cobrir que hi ha disponibles pel que fa a la planta que construiran a la Seu. Les vacants també es poden consultar tot escanejant el codi QR que apareix al cartell anunciador del procés de selecció.



El Grup Bon Preu és una empresa catalana referent en el sector de l’alimentació, que es defineix com a “compromesa amb els ciutadans i el territori” i amb una gran implantació arreu de Catalunya, on ja compta amb més de 200 centres entre supermercats i punts de recollida. A més de la marca Bonpreu, inclou la cadena Esclat, un supermercat online, la xarxa de benzineres EsclatOil i la comercialitzadora elèctrica BonpreuEsclat Energia. Des de l’empresa destaquen que l’impacte de la seva activitat genera una contribució econòmica a Catalunya de 2.342 milions d’euros i més de 22.900 llocs de treball, els quals 9.600 són directes i la resta indirectes. Aquest any passat va tenir una facturació de 2.076 MEUR.