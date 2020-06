El Grup Andbank adquireix Degroof Petercam Spain

Andbank España S.A.U. (Andbank España) i el Bank Degroof Petercam SA (Degroof Petercam) han anunciat avui la signatura d’un acord de compra d’accions per a l’adquisició del Bank Degroof Petercam Spain S. A., la subsidiària propietat de Degroof Petercam, per part d’Andbank Espanya. Segons l’acord signat, Andbank España adquirirà el 100 % de les accions de Bank Degroof Petercam Spain S. A.

Andbank es consolida com la multinacional andorrana més gran i la més activa en la seva aposta per créixer en l’exterior. L’entitat destaca per la seva obstinació permanent per continuar generant valor per als seus accionistes i per al Principat mitjançant el desenvolupament d’un model de negoci consistent, un equip professional amb una excel·lent qualificació i un posicionament pioner en l’àmbit tecnològic.

Amb oficines a Madrid, Barcelona, València i Bilbao, Bank Degroof Petercam Spain S. A. té un equip de 59 persones i les seves activitats principals són la Banca Privada i la Gestió de Patrimonis. Degroof Petercam ha estat present a Espanya des de l’any 2000 a través de l’adquisició de PrivatBank, entitat que posteriorment es va convertir en Bank Degroof Petercam Spain S. A.

Andbank España és una de les principals referències en el sector de la banca privada a Espanya amb un volum de negoci de prop de 10.600 milions d’euros. L’entitat té una xarxa de 19 centres de banca privada, 129 banquers, 105 agents financers i 60 contractes amb ESI. Aquest acord li permet consolidar el seu posicionament en el mercat amb un volum de negoci de 12.000 milions d’euros.

Segons Bruno Colmant, CEO de Degroof Petercam, “després de l’avaluació constant de les nostres activitats, arribem a la conclusió que aquesta decisió estratègica aporta més valor afegit a totes les parts involucrades. Per al seu desenvolupament futur, la nostra filial espanyola mancava de la massa crítica que aconseguirà ara unint forces amb Andbank Espanya. Estic segur que Degroof Petercam Espanya està en bones mans i prosperarà sota la propietat d’Andbank Espanya. Voldria agrair novament a tot l’equip de la nostra filial espanyola i desitjar-los bona sort”.

Per a Manel Cerqueda, President del Grup Andbank, “aquesta operació, que ens posiciona com un actor rellevant en el procés de concentració del sector de la banca privada a Espanya, ens permet incorporar talent, un gran equip de professionals amb qui sumar experiència i qualificació en la gestió de patrimonis”.

L’activitat de gestió institucional d’actius de la sucursal espanyola de Degroof Petercam Asset Management, amb seu a Madrid, no forma part de la transacció i mantindrà la seva activitat com fins ara.

El tancament de la transacció està subjecte a diverses condicions, inclosa l’aprovació reguladora. Els detalls financers de la transacció no seran revelats.

En aquesta transacció, Arcano Partners i Degroof Petercam Corporate Finance SA han actuat com a assessors financers de Degroof Petercam i Clifford Chance com a assessor legal. Andbank ha estat assessorat per EY i Pinsent Masons.