El GRECO conclou que el compliment de les recomanacions per part d’Andorra és “globalment insatisfactori”

El Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d’Europa conclou que el grau de compliment de les recomanacions realitzades en el marc del quart cicle d’avaluació és “globalment insatisfactori”.

Aquest cicle d’avaluació fa referència al a prevenció de la corrupció dels parlamentaris, dels batlles i dels fiscals.

Per això el GRECO decideix, en aplicació de l’article 32, relatiu als membres que no respecten les recomanacions que conté l’Informe d’avaluació mútua, “invita el cap de la delegació d’Andorra a sotmetre, de seguida que sigui possible, un informe sobre els progressos fets en l’aplicació de les recomanacions pendents (és a dir, totes les recomanacions i-viii, x i xiii), com a molt tard, abans del 31 de març del 2021”.

Seguirà ampliació