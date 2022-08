Títol: El gran salt

Escriptor/a: PARERA, Núria

Il·lustrador/a: Carolina Luzón

Editorial: Akiara Books

Col·lecció: Akialbum

Pàgines: 40

Edat: a partir de 7 anys

En Babu viu amb por, perdut en un entorn hostil però decidit a trobar la manera de sortir-ne. La via per fer-ho, assegura a l’epíleg l’autora Núria Parera (Barcelona, 1972), són l’art i el sentit de l’humor, i més concretament el circ. Més enllà d’en Babu –amb la bona notícia de trobat un altre protagonista negre després del celebrat Tami de la mateixa autora–, la inquietant Romina i el circ que capitaneja són fonamentals, en un homenatge a Pallassos sense Fronteres explicitat a la dedicatòria i a l’epíleg.

El text, concís i accessible, té un ritme musical propiciat per les frases curtes i les repeticions, però també per la composició de les dobles pàgines, que mostren un fons de textures canviant sobre el qual els elements apareixen sovint a manera de collage. Són destacables els canvis de plans, amb un memorable joc de reflexos a les ulleres d’en Babu. Coberta i contracoberta juguen amb el punt de vista amb eficàcia –per bé que ja ho hem vist abans–, mentre que les guardes reforcen la narració. Tornant a la coberta, els tons terrossos, l’elefant protagonista i el títol ambigu despisten respecte a l’argument real del llibre.

El text de Parera i la il·lustració de Carolina Luzón (Barcelona, 1972) es relacionen de manera singular. Si fem l’experiment de llegir només el primer, intuïm que la trama avança en una direcció, mentre que en combinar-lo amb la imatge la història es transforma. L’alternança de tots dos llenguatges entre realisme i fantasia pot arribar a ser desconcertant per als poc fantasiosos, però dona peu a un satisfactori esforç d’interpretació.

El gran salt és ideal per als lectors disposats a abordar reptes interpretatius al voltant del creixement personal, així com per als qui volen gaudir de la bellesa entre onírica i realista de les il·lustracions.

Àgata Losantos / Clijcat / Faristol