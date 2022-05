Títol: El gran llibre del bestiari català

Escriptor/a: AGRUPACIÓ DEL BESTIARI, Meritxell Bayarri

Il·lustrador/a: Carles Arbat

Editorial: Penguin Kids

Pàgines: 70

Edat: a partir de 9 anys

Llibre documental de gran format que aplega tot el bestiari de les festes populars catalanes. Cadascuna de les feres està presentada amb una il·lustració que en reprodueix les característiques formals, un text divulgatiu que n’explica els orígens i les principals habilitats (treu foc, escup aigua, llença caramels…), i una fitxa tècnica amb les mides, el pes, l’any de construcció, el constructor (si se sap), l’entitat que en té cura, el municipi i la comarca a què pertany i la seva tipologia dins el corpus festiu. En resum, una obra de referència per saber-ho tot sobre el nostre bestiari.

A l’inici hi ha un índex on es pot cercar, per ordre alfabètic, a quina pàgina es parla de tal o tal altre animalot de festa grossa, però a l’interior d’aquesta obra monumental les ressenyes de cada criatura s’agrupen més aviat per comarques i no pas per gèneres o espècies, o per ordre alfabètic, cosa que dificulta una mica la recerca.

Tot i així, cal agrair la publicació i la fiabilitat de l’exhaustiva documentació, que implica una feinada grossa tant per part dels redactors com de l’il·lustrador. Una obra que pot interessar tant a grans com a petits i que demostra l’extraordinària riquesa del nostre folklore.

Teresa Duran Armengol / Clijcat / Faristol