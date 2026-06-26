El GPS torna a demanar explicacions al Govern pel funcionament del Servei d’Immigració «davant la manca de millores»

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS) ha registrat una nova bateria de preguntes escrites, adreçades al Govern, «després d’haver rebut diverses queixes per part de treballadors i empresaris sobre el funcionament del Servei d’Immigració». Les incidències fan referència, «principalment, als llargs temps d’espera, a la necessitat de fer múltiples desplaçaments per a completar un mateix expedient i a les dificultats que aquesta situació genera tant per als usuaris com per al teixit empresarial».
Aquesta no és la primera vegada que el Partit Socialdemòcrata porta aquesta problemàtica al Consell General. El maig del 2024 el Grup Parlamentari Socialdemòcrata ja va formular preguntes al Govern alertant de «les deficiències en el funcionament del Servei d’Immigració». Dos anys després, però, «les queixes continuen arribant i tot indica que la situació no només no s’ha resolt, sinó que podria ser igual o fins i tot pitjor que aleshores», asseguren des de la formació.
Per aquest motiu, el president suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, demana al Govern que expliqui quina valoració fa del funcionament actual del Departament d’Immigració i que faciliti dades objectives sobre els temps d’espera, el nombre de visites necessàries per a tramitar un expedient i el volum de queixes presentades pels usuaris.
El PS també pregunta si els recursos humans, materials i els horaris d’atenció són suficients per a garantir un servei eficient i quines mesures preveu adoptar el Govern per a reforçar-los.
A més, els socialdemòcrates volen conèixer l’estat de la digitalització dels tràmits i les actuacions previstes per a facilitar la presentació telemàtica de documentació, reduir els desplaçaments presencials i simplificar els procediments administratius.
Finalment, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata reclama al Govern que actuï per a reduir els temps d’espera i les reiterades compareixences davant l’Administració, «garantint un servei públic modern, eficient i a l’altura de les necessitats actuals».
«Fa dos anys ja vam advertir d’aquest problema. Avui, lluny d’haver-se solucionat, continuem rebent queixes de treballadors i empresaris que ens indiquen que la situació continua sent molt preocupant. El Govern no pot normalitzar que un servei essencial funcioni d’aquesta manera», ha manifestat Pere Baró.