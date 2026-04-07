El GPS rebutja el Projecte de llei sobre els contractes d’arrendament d’habitatge de residència habitual i permanent

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS) presenta una esmena a la totalitat al Projecte de llei d’aprovació del règim jurídic aplicable als contractes d’arrendament d’habitatge per a residència habitual i permanent per al període 2027-2030. Aquest Projecte de llei, s’emmarca, segons la seva pròpia exposició de motius, en continuïtat amb la Llei 24/2023, la qual tenia per objectiu “disposar de temps suficient per a posar en marxa mesures estructurals per a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge, especialment dels col·lectius amb major risc d’exclusió residencial”.
Tanmateix, des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata “considerem que aquest objectiu no s’ha assolit. El període transitori previst no ha estat aprofitat per a desplegar les eines estructurals necessàries per a garantir un accés digne i assequible a l’habitatge”.
En aquest sentit, la proposta de descongelació —encara que sigui progressiva— dels preus dels lloguers “comporta riscos evidents, especialment per a la classe treballadora i per als col·lectius més vulnerables del nostre país. Per aquest motiu, considerem que, a dia d’avui, no es pot procedir a la descongelació dels lloguers per diverses raons”:
“En primer lloc, el parc públic d’habitatge continua sent clarament insuficient per a donar resposta a la crisi habitacional actual. Aquesta mancança estructural impedeix que el sector públic actuï com a mecanisme corrector del mercat”, en opinió dels socialdemòcrates.
En segon lloc, “persisteix una manca d’eines fonamentals que haurien de precedir qualsevol procés de descongelació”. Entre aquestes, destaquen:
- “L’actual inexistència d’un Registre de la Propietat Públic, encara pendent que el Grup Parlamentari Demòcrata l’entri a tràmit parlamentari tal com ja ha anunciat mesos ençà”.
- “L’absència d’un índex de preus de referència”.
- “La manca de definicions clares en el marc normatiu (habitatge a preu assequible, gran tenidor, petit tenidor, etc.)”.
- “La inexistència d’una llei específica que reguli l’habitatge a preu assequible”.
En tercer lloc -afegeixen des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata- “considerem que el Govern no ha demostrat estar preparat per a gestionar l’impacte d’una descongelació progressiva. La percepció és que s’ha actuat amb improvisació en una matèria que requereix planificació, rigor i visió estratègica”.
I afegeixen que “aquestes mancances evidencien que el marc regulador continua sent incomplet i insuficient. A més, altres instruments impulsats, com ara els crèdits tous per a l’adquisició d’habitatge, no tenen l’efectivitat esperada, fet que reforça la idea que no s’utilitzen adequadament tots els mecanismes disponibles”.
Finalment, afirmen que no existeixen garanties suficients de protecció per als llogaters, especialment els més vulnerables, en el moment de la transició cap a un escenari de descongelació. Des de la visió del GPS, “el projecte de llei no s’inscriu dins d’una estratègia global d’habitatge que abordi de manera estructural el problema de fons, i podria provocar una crisi sense precedents per a la classe treballadora“. Pel que s’ha exposat, “reiterem que no és el moment adequat per a procedir a la descongelació dels lloguers. Per tots aquests motius, sol·licitem el retorn del text al Govern i presentem una esmena a la totalitat”, assenyalen des del GPS .
Finalment, des de la formació política manifesten que “conscients, però, del recorregut que tindrà aquesta esmena a la totalitat, anunciem des del Grup Socialdemòcrata que s’estan acabant de tancar les esmenes a l’articulat que presentarem en els pròxims dies.