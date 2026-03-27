El GPS posa el focus en el cost de la vida, el transport públic i la funció pública amb tres preguntes al Govern

In: Política
Els consellers generals socialdemòcrates, Susanna Vela, Pere Baró i Laia Moliné (GPS)
Els consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS) han registrat aquest divendres tres preguntes orals adreçades al Govern per a ser debatudes en el ple del Consell General, centrades en tres àmbits de gran impacte per a la ciutadania: el poder adquisitiu, la qualitat del transport públic i la gestió dels llocs de treball de l’Administració.

En primer lloc, el conseller general Pere Baró ha interpel·lat el Govern sobre les mesures que preveu adoptar per a fer front a la possible pèrdua de poder adquisitiu de la ciutadania en un context internacional marcat pel conflicte a l’Iran i les tensions inflacionàries. La pregunta posa en relleu la relació entre els conflictes geopolítics i l’encariment del cost de la vida, així com el risc d’agreujament de les desigualtats socials. En aquest sentit, Baró demana explícitament si l’executiu està valorant accions concretes per a protegir especialment les llars més vulnerables i evitar una major precarització econòmica.

Pel que fa a la mobilitat, la consellera general Laia Moliné ha registrat una pregunta sobre el funcionament i l’eficàcia del model de transport públic. Tot i que el Govern ha destacat l’augment de passatgers com un èxit, Moliné planteja la necessitat d’anar més enllà de les xifres i analitzar si el servei respon adequadament a criteris de qualitat, puntualitat, capacitat i seguretat. En aquest context, la consellera demana quins indicadors i mecanismes utilitza el Govern per a garantir que la concessió compleix realment els objectius establerts, especialment davant el creixement sostingut de la demanda.

