El GP Socialdemòcrata demana al Govern el calendari d’aprovació del Pla oncològic nacional

La presidenta i consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha formulat una pregunta al Govern en referència al Pla oncològic nacional, arran de les informacions difoses pel Ministeri de Salut sobre la seva elaboració. Davant la importància d’aquest pla per a la lluita contra el càncer al país, el Grup Socialdemòcrata considera essencial que el Govern concreti quin és el calendari previst per a la seva aprovació definitiva.
“Des de la passada legislatura, el Partit Socialdemòcrata reclama la necessitat d’un pla concret i ben estructurat. Malauradament, a dia d’avui, seguim sense disposar de les dades necessàries, ni d’un anàlisi rigorós que permeti fonamentar cap acció. No podem continuar actuant a cegues; exigim transparència, planificació i responsabilitat per part de l’Executiu”, assenyala Susanna Vela.
Amb aquesta iniciativa, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata reitera el seu “compromís amb la transparència i amb la necessitat de disposar d’un full de ruta clar i consensuat per a fer front a una problemàtica sanitària que afecta de manera significativa la ciutadania”.