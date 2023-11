El GP AE, més a prop de la ciutadania amb una eina interactiva

La presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner (arxiu)

El grup parlamentari Andorra Endavant (AE) ha llançat avui dilluns el que qualifica de nova eina interactiva www.grupandorraendavant.info que permet als ciutadans formular preguntes i fer arribar preocupacions als consellers generals de la formació. Aquesta iniciativa té com a objectiu reforçar la participació i fomentar la comunicació ciutadana.

Amb aquesta eina, els ciutadans podran accedir a una plataforma en línia intuïtiva on tenen la possibilitat de triar entre una varietat de temàtiques per a expressar els seus dubtes i preocupacions, ja sigui per preguntes sobre polítiques econòmiques, l’Acord d’associació amb la UE, l’habitatge, polítiques educatives o qualsevol altre tema rellevant. Sobre aquestes i altres qüestions, els ciutadans tindran l’oportunitat de formular preguntes als consellers generals d’Andorra Endavant.

Un altre dels avantatges principals d’aquesta eina interactiva és la possibilitat de concertar una cita amb els consellers generals per a comunicar el seu neguit o les seves preocupacions en persona. Això permetrà un intercanvi directe.

Aquesta iniciativa té com a objectiu fomentar un diàleg constructiu entre els representants polítics i la ciutadania. A més, aquesta eina posa a disposició el currículum vitae de cada parlamentari d’Andorra Endavant, permetent conèixer millor els representants del poble, les seves experiències professionals i les seves comissions legislatives al Consell General.

La introducció d’aquesta eina interactiva és un pas important per a Andorra Endavant. “Volem establir un vincle encara més proper entre els ciutadans i els seus representants per a donar millor resposta a les seves necessitats”, ha declarat la Presidenta del grup parlamentari d’AE, Carine Montaner. “Creiem fermament en la transparència i la participació ciutadana, i aquesta eina és un mitjà concret per a aconseguir aquests reptes”.

Aquesta iniciativa compleix les diverses accions d’Andorra Endavant per a promoure la democràcia participativa i fer del procés polític una dinàmica inclusiva.