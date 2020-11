El Govern vol mantenir els índex alts de recomanació dels turistes aconseguits per la gestió sanitària

La ministra de Turisme, Verònica Canals, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han presentat aquest divendres les línies estratègiques per a la temporada d’hivern 2020-2021. Una estratègia que se centra, tal com ha recordat la ministra Canals, en garantir Andorra com una destinació segura tant per als mateixos residents com per als visitants. Així, es volen mantenir els índexs alts de recomanació per part dels nostres visitants aconseguits després que la gestió de la situació sanitària i la qualitat de l’oferta turística.

Els protocols s’han treballat de manera conjunta i consensuat en diverses reunions amb el sector turístic privat –Confederació Empresarial Andorrana, Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, Empresa Familiar Andorrana, Ski Andorra, Naturlandia, Unió Hotelera d’Andorra, Autèntics Hotels d’Andorra, Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics, Associació d’Agències de Viatge i Associació de Comerciants de l’Eix Central–.

El ministre Martínez Benazet ha avançat que, en el marc dels tests massius a diversos sectors claus, s’hi inclou un cribratge setmanal al 40% de la població i al 100% del sector turístic. Així, es faran 14.500 tests ràpids d’antigen al personal turístic i del comerç, i serà el Govern qui assumirà el cost d’aquestes proves i de la logística. Els tests, ha matisat el titular de Salut, “són voluntaris, però com més cribrats estem, més segurs serem”. Aquesta estratègia s’ha d’acompanyar amb el seguiment de les mesures generals de prevenció: l’ús obligatori de la mascareta, el distanciament social i una bona higiene de mans.

Pel que fa al sector de l’esquí, Canals i Martínez Benazet han anunciat que tindran un protocol amb mesures específiques que inclouen pautes de neteja i desinfecció de les instal·lacions, una redimensió dels espais d’espera i la limitació de la capacitat de les cabines i remuntadors al mateix percentatge vigent per al transport públic (actualment del 75%).

En aquest sentit, la titular de Turisme ha avançat que s’han desenvolupat diverses assegurances aplicables en el cas que un turista esdevingui positiu durant la seva estada al Principat: “Ski Andorra, la Unió Hotelera i les agències de viatges inclouen en el seu preu assegurances per cobrir la repatriació de la persona positiva (i en alguns casos dels acompanyants), les despeses mèdiques i hospitalàries i el reemborsament dels dies d’esquí o nits no gaudides”.

Les pernoctacions de més de tres nits requeriran acreditar un test negatiu

Els turistes majors de sis anys –excepte els que vinguin d’Espanya, França o Portugal– que pernoctin al Principat durant tres nits o més hauran d’acreditar una prova PCR o TMA amb resultat negatiu i amb una antiguitat màxima de 72 hores. L’admissió a l’allotjament turístic estarà vinculada a la presentació del resultat negatiu de la prova.

En aquest sentit, el ministre ha informat que en el cas dels grups escolars que viatgin al Principat en autocar durant les setmanes blanques, també hauran d’acreditar el test negatiu en les mateixes condicions, en aquest cas amb independència de la seva procedència.

Finalment, Canals ha destacat que per tal de donar el màxim d’informació als turistes sobre els protocols aplicables al Principat, setmanalment s’elabora i publica un butlletí en diversos idiomes que es distribueix a la diplomàcia i les agències de viatges.