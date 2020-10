El Govern vol cribrar el 50% de la població setmanalment aquest hivern. Així ho ha avançat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la compareixença per actualitzar les dades sanitàries relatives a la pandèmia de Covid-19. Això s’aconseguirà incrementant encara més la capacitat de testeig amb tests de detecció d’antigen ràpids, que es combinaran amb proves TMA i de PCR.

Martínez Benazet ha explicat que s’està a l’espera que arribi una primera comanda d’aquests nous tests, de la que s’hauria de disposar d’aquí un parell de setmanes. Així, a mitjans o finals de novembre ja es podrà iniciar aquesta nova estratègia de gestió de la crisi sanitària.

Es cribraran setmanalment els residents de centres sociosanitaris i la comunitat educativa, també se seguiran fent tests al sector turístic i altres sectors estratègics, com pot ser l’Administració Pública, ha explicat el titular de Salut.

El ministre de Salut s’ha mostrat confiat que aquesta estratègia “ens tornarà a situar en el punt de mira de la comunitat internacional” amb relació a la gestió de la crisi sanitària. En aquest punt, ha insistit que, en comparació amb els països de l’entorn, “tenim més control de la pandèmia“, ja que es realitzen moltes més proves diagnòstiques, el que fa que es detectin més casos i la taxa d’incidència de la malaltia sigui elevada.

Martínez Benazet s’ha recolzat en la taxa de letalitat andorrana, d’1,9, que “és una de les més baixes d’Europa”, com a argument que explica que la taxa d’incidència no és tan dolenta com podria semblar, ja que a d’altres països amb incidències similars a l’andorrana la taxa de letalitat arriba a triplicar-se.

LA TAXA DE REPRODUCCIÓ BAIXA A 1,1

Martínez Benazet ha actualitzat les dades sanitàries i ha avançat que la taxa de reproducció de la malaltia ha baixat a 1,1, quan a principis de setmana estava vora d’1,5.

De tota manera, els casos actius continuen augmentant. Aquest dimecres se n’acumulen 1.120, 110 més des de dilluns, després que s’hagin diagnosticat 195 nous casos i 83 persones es considerin curades de la infecció de coronavirus SARS-CoV-2. També s’han de lamentar dues noves defuncions, que fan pujar el total de morts amb Covid-19 a 59.

Així, el total d’afectats des de l’inici de la pandèmia se situa en 3.190, 2.333 de la segona onada. Són 2.011 el total de persones que s’han recuperat després de la malaltia.

Del total d’actius, n’hi ha 19 ingressats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, sis d’ells a la UCI amb ventilació mecànica. Altres sis pacients es troben ingressats a l’Àrea Covid del centre sociosanitari El Cedre.

LA SITUACIÓ A LES ESCOLES

Actualment hi ha 82 aules en vigilància, de les quals 56 resten confinades totalment i 26 estan en vigilància activa parcial (només estan confinats alguns alumnes de les aules). L’Escola de segona ensenyança d’Encamp roman tancada. També hi ha una escola bressol amb una classe amb vigilància activa parcial.