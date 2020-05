El Govern visita els centres sociosanitaris i els hotels adaptats

El cap de Govern, Xavier Espot, el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, visiten aquesta setmana els diferents centres sociosanitaris del país per agrair als professionals la tasca durant la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Des que va començar aquesta situació excepcional els diferents centres del país han adoptat protocols específics per poder adaptar els espais i així garantir les mesures d’aïllament per evitar possibles contagis, alhora que es facilita el contacte telemàtic amb les famílies. Les diferents visites també han permès reconèixer l’esforç de cadascun dels residents, en una situació tan adversa com l’actual.

Així, aquest dimarts al matí el cap de Govern i els dos ministres s’han desplaçat al Centre Sociosanitari El Cedre i a l’Hotel Fènix, habilitat com a espai per acollir els padrins. En el primer centre, de les cinc plantes que hi ha, tres estan destinades a residents diagnosticats amb COVID-19 i les dues restants per acollir aquelles persones sense símptomes. Aquesta separació de residents, i també dels treballadors que els atenen, garanteixen reduir al mínim la possibilitat de contagis. Al Cedre actualment hi ha 87 residents, dels quals 21 han estat derivats a domicili i 35 a l’Hotel Fènix.

Precisament, en aquesta segona visita del dia, Espot, Filloy i Martínez Benazet, han pogut visitar els 35 residents que ocupen aquest espai hoteler especialment habilitat per la situació actual. En aquest espai, hi ha 4 personal del SAAS derivat per atendre els residents. En total hi ha 4 auxiliars, 6 infermers, 2 fisioterapeutes, 1 educadors social i 1 metge. A més, hi ha 36 voluntaris que realitzen tasques auxiliars, de suport a les videotrucades amb les famílies i suport emocional.

Les visites al centre sociosanitari van començar aquest passat dilluns a la Clínica Geriàtrica Sant Vicenç d’Enclar i al Centre Residencial Domus Vi Salita. En el primer cas hi ha 54 usuaris en règim de 24 hores, dels quals 20 han estat derivats a domicili. En la segona residència hi ha 94 usuaris, dels quals 10 han estat derivats al Cedre, 17 a domicili i 14 a l’Hotel Cèntric. L’última visita es durà a terme aquest proper divendres a la Residència Clara Rabassa on hi ha 55 usuaris en règim de 24 hores.

Els residents també passen el test d’anticossos

A més de tots els protocols específics adoptats, tots els residents dels centres sociosanitaris del país així com els usuaris de l’establiment hoteler adaptat han passat aquests últims dies el test d’anticossos. Per fer-ho, s’han fet plans de formació interns a alguns dels treballadors sanitaris d’aquestes instal·lacions perquè puguin fer els tests als seus residents, evitant d’aquesta manera, que els residents s’hagin de desplaçar als stoplabs. En caràcter preventiu, el personal dels diferents centres ja es va realitzar les proves prèviament al cribratge sociosanitari.