El Govern valora limitar l’augment de l’IPC als lloguers el 2023

El Govern es planteja limitar l’increment de l’IPC als lloguers a través de la llei de mesures urgents per a l’habitatge. Tot plegat vist l’augment continuat de l’índex de preus al consum amb una mitjana el gener del 2023 que podria superar el 5%. Amb tot, no és una decisió definitiva. L’executiu tampoc descarta tornar a obligar per llei a augmentar l’IPC a aquells salaris inferiors al salari mitjà.