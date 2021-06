El Govern treballa per restablir la circulació a la CG-6 a la zona de Bixessarri

L’episodi de pluja intensa i puntual que s’ha produït aquest dilluns a la tarda ha provocat torrentades a la zona de Bixessarri que han causat una esllavissada de sorra i rocs en dos punts de la CG-6: el tram del vial que passa per la població de Bixessarri i el tram que transcorre per la zona de la Borda de l’Arena. Aquesta és la conseqüència de més rellevància de la tempesta, i des de les administracions es treballa per a restablir la circulació el més ràpidament possible.

Efectius de l’àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX), així com del Cos de Bombers, de Policia, de Protecció Civil i agents de Circulació del Comú de Sant Julià de Lòria, s’han desplaçat fins al terreny afectat i han treballat des del primer moment en la neteja i en la retirada del fang i matèria orgànica arrossegada per la torrentada per poder oferir un pas alternatiu avui mateix.

Durant els pròxims dies es treballarà amb equipament especialitzat en la retirada de la sorra i els rocs perquè la carretera sigui completament accessible de nou. El cap de Govern, Xavier Espot, –que s’ha desplaçat a la zona acompanyat del ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy– ha avançat “a partir de demà s’adjudicaran els treballs urgents perquè empreses amb maquinària especialitzada puguin deixar el terreny practicable”.

Precisament, Filloy ha posat en relleu que, d’acord amb una primera inspecció ocular, “no hi ha grans danys i no es presenta cap afectació destacada a la carretera”. El cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, i la cònsol menor, Mireia Codina, han destacat que tot i la intensitat de les pluges la torrentada no ha ocasionat danys importants a la zona.