El Govern treballa per garantir l’arribada de vacunes el més aviat possible

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha recordat que Andorra compta actualment amb diferents vies per adquirir vacunes de Covid-19, que reforcen l’estratègia del Govern per fer front a la pandèmia, que aniran arribant al país de manera evolutiva.

En relació a l’arribada de les primeres dosis de la vacuna de la farmacèutica Pfizer, procedents d’Espanya, Martínez Benazet ha explicat que l’acord amb l’empresa és totalment formal i vigent i que ambdós països estan preparats per enviar i rebre les primeres vaccinacions. Actualment el Govern continua pendent que es puguin solucionar el retard en els tràmits administratius de la farmacèutica.

Per altra banda, i com ja s’ha fet públic, l’Executiu té altres vies obertes per l’arribada de la vacuna de la COVID-19, a través de la Unió Europea i amb l’acord amb França, així com també a través del projecte COVAX. Aquest últim ja ha confirmat l’arribada de 26.400 dosis durant el primer trimestre del 2021.

El ministre de Salut ha especificat que ja està definit el protocol de vacunació que s’estendrà progressivament a tota la població del país atenent a diferents criteris, principalment el risc per a la salut i el grau d’exposició al virus. A més, Martínez Benazet ha explicat també que s’ha iniciat una campanya de sensibilització i informació, prop dels professionals sanitaris i sociosanitaris del país, en relació a les vacunes que arribaran al país així com els seus beneficis.