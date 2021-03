El Govern tanca el 2020 amb un dèficit de caixa de 104,6 milions a causa de la pandèmia

El Govern ha tancat els comptes del 2020 amb un dèficit de gestió de 91,5 milions d’euros i un dèficit de caixa de 104,6 milions d’euros. El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha explicat en roda de premsa que aquest tancament s’ha vist directament afectat per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i per les seves implicacions en els sectors econòmics i financers d’Andorra.

Jover ha posat en relleu que l’any passat s’ha d’analitzar tenint en compte el tancament de l’economia dictat per les autoritats sanitàries amb l’objectiu de minimitzar la transmissió de la COVID-19, així com les restriccions a la mobilitat imposades pels països veïns i que han tingut impacte en l’arribada de visitants al Principat durant tot l’any, repercutint especialment en les activitats centrades en el turisme.

Així doncs, tal com ha explicat el titular de Finances l’important impacte de la pandèmia s’ha traduït en menyscapte en les arques de l’Estat: comparant el 2020 amb el 2019 s’observa una davallada en els ingressos de 43,7 milions d’euros. En concret, aquesta caiguda es distribueix en una davallada de 0,37 milions d’euros en impostos directes –tot i que l’impacte s’observarà especialment al 2021– i de 68,2 milions en indirectes. En l’apartat de taxes, sancions i altres ingressos també hi ha una davallada de 9,8 milions d’euros. En canvi, en els ingressos patrimonials hi ha una recaptació positiva de 31,1 milions d’euros, que atén a la distribució de les reserves extraordinàries d’Andorra Telecom i de FEDA per fer front a la pandèmia.

Per atendre la situació d’emergència sanitària i les seves repercussions en el teixit social i empresarial del país, el Govern ha activitat al llarg del 2020 diferents nous programes d’ajuts directes i indirectes. De fet, comparant la despesa del 2019 amb la del 2020 hi ha un increment de 64,3 milions d’euros, majoritàriament lligat a despeses associades amb la pandèmia, ja siguin sanitàries, socials o econòmiques, destacant les suspensions temporals dels contractes de treball (STCT) i de les reduccions de la jornada laboral (RJL).