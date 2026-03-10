El Govern s’incorpora a l’EQAR i reforça el seu compromís amb la qualitat europea de l’educació superior

Aquest migdia de dimarts s’ha fet efectiva la incorporació del Govern d’Andorra al Registre Europeu d’Agències d’Assegurament de la Qualitat (EQAR) amb la participació, per primera vegada, en l’Assemblea General de l’organització. En representació de l’Executiu, hi han pres part el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, i el director del Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano.
Aquest pas s’inscriu en l’estratègia del Govern de reforç del sistema universitari andorrà i de consolidació d’un model d’ensenyament superior exigent, competitiu i plenament connectat amb Europa, i que permet participar activament en la governança del sistema europeu d’assegurament de la qualitat.
El secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, ha destacat, en la seva intervenció, telemàticament, que per a un sistema universitari de dimensions reduïdes com l’andorrà, “la qualitat no és només un objectiu tècnic, sinó una condició essencial per a garantir la projecció exterior, la confiança institucional i la plena integració dins l’Espai Europeu d’Educació Superior”.
Amb aquesta adhesió, Andorra referma el seu compromís amb una universitat de qualitat, transparent, homologable internacionalment i alineada amb els estàndards europeus de qualitat universitària. Per al Principat, aquest marc de qualitat és especialment rellevant per a continuar consolidant la confiança en el sistema universitari andorrà, reforçar la credibilitat dels títols estatals i afavorir el reconeixement internacional de les institucions d’ensenyament superior del país.
L’adhesió governamental a l’EQAR arriba després d’un any rellevant per a l’arquitectura nacional d’assegurament de la qualitat. L’any 2025, l’Agència Andorrana de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA) va ser admesa al registre d’EQAR, amb una inscripció vàlida fins al febrer de 2030, fet que integra els resultats d’avaluació externa d’Andorra dins la infraestructura europea de transparència i confiança. El mateix any, l’AQUA va obtenir també el reconeixement com a membre de ple dret de l’Associació Europea per a l’Assegurament de la Qualitat en l’Educació Superior (ENQA), fins al setembre de 2030.