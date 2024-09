El Govern signa el Conveni marc del Consell d’Europa en intel·ligència artificial i drets humans, democràcia i estat de dret

Joan León, secretari d’Estat de Justícia i Interior, en el moment de signar (SFGA)

El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, ha signat aquest dijous el Conveni marc en intel·ligència artificial i drets humans, democràcia i l’estat de dret elaborat pel Comitè d’Intel·ligència Artificial (CAI) del Consell d’Europa. Ho ha fet en el marc de la Conferència de ministres i alts representants governamentals de Justícia del Consell d’Europa, que s’ha celebrat aquest dijous a Vílnius (Lituània) sota el lema ‘Cap a la rendició de comptes pels crims internacionals perpetrats a Ucraïna’.

Precisament, abans de la trobada s’ha obert la signatura del Conveni, durant la qual León ha destacat la importància d’abordar el repte de la intel·ligència artificial des del multilateralisme “prestant especial atenció als drets humans” i a la “cooperació jurídica internacional”.

En aquest sentit, el secretari d’Estat ha assenyalat que el text estableix “estàndards internacionals per a l’ús responsable de la intel·ligència artificial” amb l’objectiu de “garantir que el desenvolupament i l’aplicació d’aquestes tecnologies respectin els drets fonamentals, preservin la democràcia i enforteixin l’estat de dret”. Per tant, ha afegit, s’integren “els drets humans i els valors democràtics al centre de les innovacions tecnològiques”.

“És un honor per al Principat d’Andorra estar entre els primers països signants del Conveni, mostrant una ferma voluntat de continuar enfortint el sistema de protecció dels drets humans seguint el progrés tecnològic”, ha clos. La signatura d’aquest dijous ha s’ha dut a terme després que, en l’àmbit nacional, el Govern aprovés al maig d’enguany el codi ètic d’ús de la intel·ligència artificial i de la creació de l’Agència d’Intel·ligència de la Dada, a l’agost d’aquest any. Finalment, pel que fa al Conveni, avui l’han signat 8 països més, com ara els Estat Units d’Amèrica o Noruega, i la UE com a organisme internacional.





Joan León destaca la importància dels convenis internacionals sobre cooperació judicial

Durant la jornada, Joan León també ha participat en la sessió de treball de la Conferència, on s’ha referit a la necessitat de trobar espais de debat al voltant de la justícia penal internacional davant situacions com l’agressió de Rússia a Ucraïna. “S’ha de ressaltar la importància dels convenis internacionals sobre cooperació judicial, que faciliten l’obtenció de proves i l’execució de sentències entre països”, ha afirmat.

També, ha finalitzat, “és fonamental que els estats comptin amb normes penals que garanteixin un judici just, basat en la recol·lecció de proves verificades per a demostrar el dany patit per les víctimes. Aquest procés és un factor important per a generar confiança de la ciutadania en les institucions”.