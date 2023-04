El Govern rep una donació per a la millora de la sala de descans de la Policia, que s’anomenarà ‘Sala Miquel Mandicó’

Els ministres en funcions, Filloy, Rossell amb Jordi Alcobé (SFGA)

El ministre de Justícia i Interior en funcions, Josep Maria Rossell, i el ministre de Territori i Habitatge en funcions, Víctor Filloy, han signat aquest dimarts un conveni amb Jordi Alcobé, mitjançant el qual l’últim realitza una donació de 30.000 euros per a la millora de la sala de descans del Cos de Policia, a l’Edifici Administratiu de l’Obac d’Escaldes-Engordany.

En concret, Alcobé duu a terme aquesta aportació econòmica, fruit del llegat de Miquel Mandicó Casal, per a contribuir a la millora de les condicions dels membres de la policia i per a honorar la memòria de Mandicó com a membre del Cos entre l’any 1975 i el 1992. Així doncs, tal com han compartit els ministres en funcions, els 30.000 euros donats correspondran a una part del cost del projecte de reforma i millora de la sala de descans, que s’anomenarà ‘Sala Miquel Mandicó (1946-2020)’, en reconeixement dels anys de servei de Miquel Mandicó, com a primer comandament destinat al Pas de la Casa i primer guia caní.

Per la seva part, el Govern es compromet a licitar i a adjudicar, en el millor termini possible, l’obra d’ampliació i millora de la sala de descans a disposició dels membres del Cos de Policia.