El Govern regula la producció ecològica per impulsar el producte de proximitat sostenible i de qualitat

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntament amb el director d’Agricultura, Josep Casals, han presentat aquest dilluns al matí el Reglament relatiu a la producció ecològica. El text, aprovat pel Govern aquest passat dimecres, defineix el marc normatiu i estableix les condicions perquè tots els productors que vulguin i compleixin amb els requisits puguin obtenir la certificació de producció ecològica. “Tenir un distintiu de país ens permet posar en valor els nostres productes de proximitat, diversificar el sector i millorar-ne la qualitat”, ha destacat Calvó.

En aquest sentit, Casals ha recordat que els productes certificats permeten obtenir productes amb majors valors nutritius i organolèptics; minimitzar la producció de residus amb un menor impacte mediambiental; fer un ús dels recursos naturals de forma respectuosa i de proximitat i millorar la fertilització dels sòls i el manteniment de la qualitat de l’aigua.

La voluntat del Govern ha estat incorporar un model que permeti la producció amb el màxim de garanties tant per al consumidor com per als productors. El reglament, que desenvolupa els criteris establerts a la Llei 18/2018 de la producció ecològica i dels règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris, també s’inspira en la normativa europea. “L’adopció d’un instrument jurídic equivalent a la normativa europea ha de facilitar que els productes ecològics andorrans puguin ser considerats com a equivalents i en cas de que es vulguin exportar al mercat comunitari no es requereixin requisits addicionals”, ha explicat Casals.

Així, i de manera exemplificadora, el director d’Agricultura ha apuntat que el reglament està pensat per certificar productes vinculats a l’horta, confitures i melmelades, vins, ous i mels, entre d’altres. El reglament preveu un model mixt pel que fa a l’autoritat de control i obtenció de la certificació, podent-ho fer tan l’administració pública com empreses privades prèviament autoritzades.

Amb el text aprovat, tots aquells productors que ho creguin convenient ja poden iniciar els tràmits per obtenir la certificació ecològica, que es poden fer de forma grupal entre diversos productors si així ho demanen. Un cop l’hagin obtingut aquesta s’haurà de renovar cada any. La certificació els atorga el dret a poder utilitzar el logotip de la producció ecològica.

Finalment, Calvó ha explicat que l’Executiu treballa de manera paral·lela en el desenvolupament de noves línies d’ajuts pel sector primari, orientades en aquest cas a acompanyar el sector agrari a la conversió a la producció ecològica. “Tenim previst atorgar ajuts directes i indirectes perquè el cost inicial no sigui un barrera per als petits productors”. La ministra també ha explicat que el reglament aprovat pel Govern ha estat consensuat amb el sector i respon a la demanda del mateix.