El Govern regula els establiments que ofereixen menjars i begudes

La reobertura progressiva després del confinament va treure a la llum la dificultat d’establir criteris objectius per determinar quins negocis podien recuperar l’activitat i quins no. Ara, un nou reglament fixarà les característiques dels establiments de menjar i begudes.

La classificació distingeix entre restaurants, bars, bars restaurants, discoteques, pubs, sales de ball i sales de festa. No inclou espais que no estiguin oberts al públic en general, com menjadors escolars i allotjaments turístics.

El director de Registres Jurídics, Àlex Cucurella, explica que aquest reglament “ha de servir com una guia definitòria de cada modalitat per determinar o aclarir la tipologia de cada un dels establiments“.

Els establiments que ja disposin d’autorització tenen un any per adequar-se, si ho necessiten, als nous requisits. De totes maneres, des d’Empresa i Comerç defensen que “la gran majoria, si no el 100% de les adaptacions del reglament seran més administratives que no pas tècniques o de reformes que hagin de fer a l’establiment”. Així ho assegura el director de l’entitat, Josep Pujol.