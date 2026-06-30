El Govern reforça el servei de bus nocturn amb més freqüències durant les festes majors d’estiu

El Govern, a través de la Secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, reforça aquest estiu el servei públic nacional d’autobusos nocturns amb l’objectiu de facilitar una mobilitat segura durant les festes majors arreu del país i oferir una alternativa de transport eficient en horari nocturn. Aquest dispositiu es consolida després de la bona acollida de l’estiu passat, quan el servei va registrar entre 1.000 i 1.500 desplaçaments per nit, amb un pic de 2.000 usuaris en una sola nit durant la festa major de Sant Julià de Lòria, molt per sobre de la mitjana habitual nocturna, situada entre 500 i 800 persones.
De cara a aquest estiu, es preveuen increments significatius de freqüència, amb autobusos cada 20 i 30 minuts en determinades franges i una ampliació dels horaris fins a la matinada. Així mateix, el dispositiu s’estén a noves festes majors i serveis, amb una cobertura territorial més àmplia que facilita els desplaçaments nocturns dels usuaris.
Entre els principals reforços previstos, destaquen les nits del 3 i 4 de juliol, coincidint amb el Roser d’Ordino, quan la línia BN3 oferirà un servei cada 30 minuts fins a les 5.40 h i combinarà el recorregut habitual amb serveis directes entre Ordino i Escaldes-Engordany per a guanyar eficiència. Durant les nits del 10 i 11 de juliol, coincidint amb el Roser de la Massana, la mateixa línia mantindrà una freqüència de pas cada 30 minuts fins a les 5.10 h.
Pel que fa a la festa major de Canillo, les nits del 17 i 18 de juliol, les línies BN1 i BN2 incrementaran la freqüència amb serveis cada 30 minuts fins a les 5.10 h. Igualment, les nits del 24 i 25 de juliol, en el marc de les festes majors de Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, la línia BN3 reforçarà el servei amb freqüències de 30 minuts fins a les 5.10 h.