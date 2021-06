El Govern rectifica i deixarà sense efecte el contracte d’assessorament per a la Llei d’actius digitals

El Govern deixarà sense efecte el contracte d’assessorament relacionat amb la proposició de llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain. La decisió s’ha adoptat amb la voluntat que siguin les institucions públiques del sector financer que, si ho consideren escaient, facin arribar la informació oportuna al voltant d’aquesta Llei al Consell General per tal que els grups parlamentaris puguin desenvolupar la seva tasca al voltant del text normatiu.

El criteri de Govern favorable a la Llei, publicat el passat mes de març, preveia que l’Executiu, conjuntament amb l’Autoritat Financera Andorrana i la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra, hauria d’aportar informació addicional a aquesta normativa als grups parlamentaris per tal que aquests consideressin o no fer esmenes al text.

Així, tal com estipulava el criteri, es buscava “aportar informació complementària als grups parlamentaris a fi que puguin, si ho consideren oportú, esmenar l’actual Proposició per assolir els beneficis que pretén minimitzant-ne els riscos”. En aquest punt, el Govern defensa en un comunicat que “en cap cas tenia la voluntat d’anar més enllà de les seves competències. Al contrari, l’objectiu era aprofundir sobre aspectes tècnics, com ara l’encaix amb la normativa andorrana, amb les directives europees associades al sector financer i amb les normes de lluita contra el blanqueig de capitals d’aquest text tan específic”. Tot i reconèixer que el redactat de l’edicte d’adjudicació de l’assessorament “es va intitular desafortunadament “elaboració d’esmenes””, i que “ha generat una polèmica”, considera que aquesta “no desvirtua l’oportunitat i necessitat d’una contractació com la que es volia portar a terme”.

Malgrat tot, el Govern preveu deixar sense efecte l’edicte de contractació publicat el passat dimecres al BOPA, la qual cosa es farà efectiva en la sessió de Consell de Ministres de demà dimecres.