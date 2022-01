El Govern recomana fer servir el lector andorrà de codis QR dels certificats Covid

El Govern recomana als establiments que utilitzin la solució informàtica www.validaqr.ad en la lectura de codis QR dels certificats COVID. Aquesta eina gratuïta, a disposició de tota la ciutadania, valida els codis emesos a Andorra, segons els criteris i les condicions actuals establertes per les autoritats sanitàries andorranes, així com els reconeguts per la Unió Europea.

Des del passat 15 de gener, França va canviar els criteris de validesa dels certificats de vacunació interns. Per aquest motiu el lector de QR francès no reconeix com a vàlid els certificats de dos vacunes, si la segona dosis es va administrar fa set mesos o més. D’aquesta manera, el lector francès està ajustat a uns paràmetres de validesa diferents dels d’Andorra.

En aquest sentit, també es recorda que aquelles persones que s’han recuperat de la malaltia, disposen d’un certificat COVID de recuperació amb una validesa de sis mesos. Aquest certificat, vàlid als països de la Unió Europea, es pot obtenir en format digital a l’aplicació Andorra Salut i en format paper en tots els Centres d’Atenció Primària.

De la mateixa manera també es recorda que es pot disposar d’un certificat COVID amb un test d’antigen de menys de 12 h o una prova TMA o PCR de menys de 72 h. Se’n pot disposar, un cop feta la prova, en format digital a l’aplicació Andorra Salut o en paper en tots els Centres d’Atenció Primària. En cas d’haver-se realitzat en un laboratori privat, aquest el facilitarà en format paper.