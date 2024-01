El Govern recomana actualitzar la informació viària davant dels talls a l’accés a Andorra des de França

Imprescindible, aquest divendres, consultar l’estat del trànsit en temps real en les connexions amb França (SFGA)

El Govern andorrà recomana informar-se a temps real a les xarxes de Mobilitat sobre els possibles talls de carretera que aquest divendres, 26 de gener, es poden produir a les carreteres franceses d’accés a Andorra RN22 i RN320, entre les 10 i les 17 hores, a causa de les protestes dels agricultors. Les autoritats franceses han advertit sobre la possibilitat del bloqueig de la carretera a La Croisade i, per tant, és recomanable disposar de la informació actualitzada abans d’emprendre un desplaçament entre els dos països si es preveu passar pel punt on es pot produir el tall.

Aquesta tarda de dijous la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha expressat la preocupació per les afectacions que pot suposar per a Andorra el tall anunciat al prefecte de la regió veïna, Pierre-André Durand. Els mecanismes d’informació entre les autoritats de banda i banda de la frontera s’han intensificat per a fer el seguiment exhaustiu i acurat de la situació. El Govern manté contacte permanent amb la Prefectura de la regió d’Occitània.