El Govern recolza el COA perquè Andorra aculli els Jocs Olímpics dels Petits Estats d’Europa el 2025

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, han encapçalat aquest dijous al matí una nova reunió del patronat de la Fundació dels Jocs dels Petits Estats d’Europa. La trobada ha tingut com a objectiu traslladar el ple suport i compromís del Govern al Comitè Olímpic Andorrà (COA) perquè pugui traslladar i fer constar davant del Comitè Olímpic Internacional la formalització de la candidatura d’Andorra per acollir els Jocs Olímpics dels Petits Estats d’Europa el 2025.

La pandèmia causada pel virus SARS-CoV-2 ha impossibilitat la celebració dels Jocs dels Petits Estats que s’havien de celebrar a Andorra del 31 de maig al 5 de juny d’aquest any. L’anul·lació dels Jocs va ser fruit d’una decisió consensuada per part de tots els organismes i institucions implicades davant les dificultats per celebrar un esdeveniment d’aquestes característiques.

Tot i això, Andorra no renuncia tornar a ser l’amfitriona d’uns Jocs dels Petits Estats i trenta anys després d’acollir per primer cop aquest esdeveniment esportiu de primer nivell.

En la carta que ha tramès el Govern al COA es destaca que al llarg dels darrers anys, Andorra ha anat rebent competicions esportives de primer nivell, tant a l’època estival com hivernal. La imatge del país sempre ha estat lligada a les muntanyes, al món de la neu i de l’esport en general. El país disposa de les instal·lacions esportives de qualitat, en un entorn privilegiat, i en un país on la pràctica de l’esport està generalitzada. A aquests elements cal sumar-hi la magnífica estructura hotelera amb plena capacitat i comoditat per acollir a totes les delegacions participants.