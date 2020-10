El Govern prorroga una setmana més les restriccions i reobre la planta Covid a El Cedre

El ministre de Salut ha explicat durant la compareixença d’aquest divendres a la tarda que el Govern ha decidit prorrogar una setmana més les mesures decretades fa quinze dies per reforçar la prevenció davant la COVID-19 que limiten les agrupacions familiars i també les activitats socials. La decisió s’ha pres després d’actualitzar els índexs epidemiològics i de constatar que la taxa de reproducció “segueix baixant, però se situa encara en 1,02”. D’aquesta manera, ha indicat que la tendència és de millora, però que s’ha de seguir treballant per reduir-la més.

Pel que fa a les dades epidemiològiques, el titular de Salut ha informat que des de l’inici de la pandèmia s’han detectat 2.110 casos, 1.254 durant la segona onada i 517 actius. D’aquests, 14 estan hospitalitzats, 3 a l’UCI i un d’ells amb ventilació mecànica. En aquest sentit, ha informat que el cribratge periòdic que es fa als centres sociosanitaris ha permès detectar 11 casos a la residència Salita: 10 usuaris i 1 treballador.

Els residents contagiats han estat traslladats a la residència sociosanitària el Cedre. Al mateix temps ja s’ha notificat el confinament als familiars que han visitat els residents en les últimes hores i podria ser que també es dictés tancament per a alguns dels sanitaris i personal que ha hi ha estat en contacte. Joan Martínez Benazet ha explicat que s’està complint el protocol establert i que és segur tant per als avis traslladats com per a la resta de residents del Cedre.

Com ja va passar a l’inici de la pandèmia, s’ha habilitat una planta del centre sociosanitari El Cedre com a àrea d’hospitalització geriàtrica per als pacients positius provinents de residències. Martínez Benazet ha remarcat que “aquesta planta COVID està totalment separada de la resta del centre amb circuits diferenciats, tant pel que fa als accessos com als professionals, així que es garanteix que no hi pugui haver contagi a altres espais”.

Quant a la població escolar, s’ha doblat el nombre de classes aïllades des de dimecres, aquest divendres són 38, 32 totalment i 6 parcialment. El Govern manté la vigilància passiva a 14 aules més.

També s’ha hagut d’aïllar una guarderia per un gran nombre de positius entre els treballadors, a més d’una aula del programa joves en inclusió de la Fundació Privada Tutelar. El ministre ha dit que aquest tipus d’aïllament serà una constant aquest curs i que la xifra disminuirà la setmana vinent amb l’acabament de l’aïllament d’algunes classes.

S’habilita un stoplab mòbil per a vianants

El ministre Martínez Benazet també ha remarcat la importància d’apostar pels cribratges i “demanar hora si s’ha pogut estar en contacte amb el virus al telèfon habilitat, el 821955”. Especialment, ha proposat als treballadors dels bars i restaurants que es facin un cribratge massiu, ja que tot i mantenir les mesures de precaució, tenen contacte amb més persones.

Finalment, el titular de Salut ha informat que per tal de seguir ampliant el nombre de cribratges efectuats, s’activarà un stoplab mòbil per a vianants que s’instal·larà a diferents punts del Principat. La primera parròquia que l’acollirà serà Encamp i és previst que estigui en funcionament la setmana vinent.

