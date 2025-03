El Govern proposa la modificació de la LGOTU per a afavorir el relleu generacional del sector ramader i agrícola

El ministre d’Agricultura i Ramaderia i també portaveu del Govern, Guillem Casal (arxiu / SFGA)

“El Govern continua treballant de forma constant i continuada per a impulsar accions que permetin acompanyar el desenvolupament del sector agrícola i ramader del país”, asseguren fonts de l’Executiu. Amb aquest objectiu global, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha presentat aquest dilluns al matí la proposta de modificació legislativa de la Llei General d’Ordenament del Territori i Urbanisme (LGOTU) que permet impulsar construccions agrícoles i ramaderes més mecanitzades i adaptades a les necessitats actuals del sector.

Amb la modificació puntual de la llei es facilita la construcció o modificacions de les instal·lacions perquè estiguin “dimensionades a les necessitats del sector, més funcionals, més mecanitzades, més segures, adaptades al benestar animal i les inversions en instal·lacions menys costoses i més fàcils d’amortitzar per a potenciar l’atractiu de cara als joves ramaders i agricultors del país”, ha detallat Casal. A més, la modificació de la llei també preveu que aquests equipaments hagin de tenir una major integració paisatgística.

Entrant al detall, el text legal preveu noves consideracions a l’hora de construir explotacions si el règim del sòl és urbà o urbanitzable. En aquests dos casos es podran construir instal·lacions en règim provisional destinades a usos forestals, agrícoles i apícoles en règim provisional garantint una superfície d’ocupació d’entre 400 m2 i 500 m2, sempre que es disposi d’una parcel·la d’una superfície equivalent al doble de la superfície d’ocupació i que les edificacions estiguin compostes com a màxim de dues plantes.

A més, també es preveu que es puguin construir instal·lacions, també en règim provisional, destinades a usos ramaders per a la producció, cria i engreix de bestiar, en funció d’uns radis de superfície segons cada espècie animal i fins com a màxim 1200m2. Si les edificacions destinades a usos ramaders superen els 800m2, aquestes únicament es poden autoritzar amb planta única, per a garantir la integració paisatgística. Es preveu que una part dels espais construïts es pugui destinar a l’emmagatzematge, al tractament, a la transformació de matèries primeres procedents de l’activitat forestal o agropecuària que s’hi desenvolupi i a la venda directa dels productes.

Pel que fa a la construcció d’explotacions en sòl no urbanitzable es mantenen les premisses d’edificació anteriorment esmentades, amb la diferència que les instal·lacions passen a considerar-se de caràcter permanent, sempre que es compleixin una sèrie de condicions. S’haurà de disposar, prèviament a l’inici de la construcció, dels informes tècnics vinculats i favorables dels serveis d’urbanisme comunals i dels ministeris competents del Govern. Aquests recolliran les diferents intervencions que cal fer sobre el terreny. També han de disposar d’un estudi tècnic detallat que n’avaluï el risc. En aquesta demanda de llicència de construcció, fins ara, el silenci administratiu es considerava en sentit positiu. Amb la modificació de la llei el silenci passa a considerar-se en sentit negatiu (denegació tàcita). Finalment, i també en terreny no urbanitzable, si se cessen les activitats agrícoles o ramaderes, el titular de la llicència o els seus hereus, han de procedir, en cas que no es pugui destinar i adaptar als altres usos permesos de forma excepcional per la llei, a enderrocar les instal·lacions i retornar el terreny al seu estat inicial en un termini de 2 anys, que els comuns poden ampliar si es justifica, fins a un màxim de 2 anys més.

Més enllà d’aquests canvis que són el pilar del projecte de llei, també s’aprofita per a fer una revisió terminològica a efectes d’adequar en diferents articles de la LGOTU els conceptes de “risc” i de “perillositat”, adaptant aquests conceptes de la llei als estàndards tècnics i científics internacionalment reconeguts. S’afavoreix que el text legislatiu sigui més clar i que l’ordenació territorial es basi en la identificació de les característiques físiques i naturals del sòl per a planificar-ne els usos de manera més adequada i sostenible. A més, també es modifica la disposició addicional cinquena perquè es puguin prorrogar, de forma excepcional, fins a un màxim d’un any i sis mesos, les suspensions temporals de llicències urbanístiques que ja estiguin en curs a causa dels processos de revisió o adaptació dels POUP, i únicament en casos en què la complexitat de les al·legacions o les limitacions derivades de l’estudi de capacitat de càrrega així ho requereixin.

Finalment, el ministre Casal ha destacat que un cop proposada aquesta modificació de la llei, i un cop aprovada pel Consell General, el Govern desenvoluparà reglamentàriament el text per a definir de forma més concreta els criteris que caldrà seguir a l’hora d’impulsar instal·lacions destinades als usos agrícoles i ramaders i també es desenvoluparà un reglament de plans de millora per a subvencionar les obres de millora i la creació de noves instal·lacions.