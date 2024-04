El Govern promou la mobilitat dels ambaixadors i amplia la representació diplomàtica al màxim de països europeus

L’objectiu, tenir representació diplomàtica davant del màxim nombre de països de la Unió Europea. Imatge de rawpixel.com a Freepik

El Consell de ministres ha acordat aquest dimecres la designació i mobilitat dels ambaixadors d’Andorra, que prendran possessió del càrrec un cop siguin efectivament nomenats en haver rebut els plàcets per parts dels països de destí o bé hagi estat comunicat als organismes internacionals en els cas dels ambaixadors amb destins multilaterals.

Els nous canvis tenen com a objectiu complir amb els principi de mobilitat inherent a la diplomàcia internacional i continuar estenent la representació diplomàtica d’Andorra davant del màxim nombre de països de la Unió Europea en un moment clau com l’actual en què Andorra es troba a la fase final per a concloure l’Acord d’associació amb la UE.





Renovació i nomenament dels representants diplomàtics amb residència a l’estranger:

– Eva Descarrega assumirà el càrrec d’ambaixadora del Principat d’Andorra al Regne d’Espanya i coordinadora nacional a la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), substituint l’actual ambaixador Vicenç Mateu.

– Esther Rabasa serà nomenada com a ambaixadora del Principat d’Andorra davant de la República Francesa i el Principat de Mònaco, substituint a l’actual ambaixadora Eva Descarrega. A més, Rabasa també substituirà Descarrega davant de la UNESCO i com a representant personal del cap de Govern a l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF).

– Vicenç Mateu assumirà el càrrec d’ambaixador del Principat d’Andorra davant de la Unió Europea, el Regne de Bèlgica, el Gran Ducat de Luxemburg i el Regne dels Països Baixos, assumint la representació que ostentava fins ara Esther Rabasa. Així mateix, també representarà Andorra als organismes internacionals que se segueixen des de l’Ambaixada d’Andorra a Brussel·les, en especial a l’Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ), la Cort Penal Internacional (CPI) o la Conferència de l’Haia de Dret Internacional Privat (HCCH).

– Andreu Jordi serà nomenat ambaixador del Principat d’Andorra al Consell d’Europa, substituint el fins ara ambaixador Joan Forner. Andreu Jordi estava actualment al capdavant de la direcció d’Afers Bilaterals i Consulars.

– Joan Forner assumirà la representació del Principat d’Andorra a l’Organització de les Nacions Unides (ONU) i davant dels Estats Units d’Amèrica, el Canadà i els Estats Units de Mèxic, substituint l’actual ambaixadora Elisenda Vives.





Govern també aprova el nomenament de representants no residents a diversos països europeus:

– Jaume Serra assumirà la representació del Principat d’Andorra davant de la República Txeca, a la República Eslovaca i a Hongria com a ambaixador no resident. Actualment Serra ja representa Andorra davant de la República d’Àustria i la República Federal d’Alemanya, a més de res representant permanent a l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) i a l’Oficina de les Nacions Unides a Viena.

– Elisenda Vives representarà el Principat d’Andorra a la República d’Estònia, a la República de Letònia i a la República de Lituània, com a no resident.

– Clara Pintat assumirà la representació del Principat d’Andorra a la Confederació Helvètica. Pintat ja representa Andorra a la República Italiana.

A més d’aquest nous nomenaments, cal tenir en compte l’actual xarxa d’ambaixadors amb la qual compta el país i un total de sis representants no residents més als anteriorment anomenats.