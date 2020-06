El Govern preveu una caiguda de la recaptació per impostos aquest 2020 de 83,2 milions d’euros: 12,9 en concepte d’impostos directes; 68 en impostos indirectes i dos milions per taxes. Així ho ha exposat el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, al davant de la comissió legislativa de Finances i Pressupost i on ha detallat les previsions econòmiques per l’impacte de la Covid-19 i les línies de finançament que el Govern ha treballat i treballa, tal com ja va avançar dimecres en la roda de premsa posterior al consell de ministres.

Jover ha manifestat que “una part” de l’impacte de la crisi d’aquest 2020 es traslladarà al 2021, ja que els beneficis de les empreses es paguen d’un any per l’altre i, per tant, els resultats d’aquest any es veuran reflectits en la recaptació de l’any que ve. Per aquest motiu, l’any que ve es preveu que hi hagi una afectació important en els impostos directes. Segons les dades fetes públiques aquest dijous per Jover aquest 2020 la caiguda en la recaptació de l’IRPF es calcula en 3,9 milions; en impost de societats, 8,6 milions i l’impost sobre la renda dels no residents cauria en 400.000 euros. Pel que fa als impostos indirectes, es preveu que l’IGI caigui 27,1 milions; 10,5 milions els impostos especials i 30,7 milions les taxes de tràfic exterior.

Jover ha recordat que aquest any es preveu un dèficit de 111,3 milions d’euros, una xifra que en els escenaris més pessimistes podria anar fins als 133. En aquest sentit, ha destacat que Andorra depèn molt del turisme i que només en els quatre primers mesos de l’any la davallada de turistes se situa en el 33,2%. Davant aquestes xifres, també ha volgut subratllar que, segons les dades de Mobilitat, l’entrada de vehicles al Pas de la Casa és des de principis de juny superior a les xifres que es van donar l’any passat, amb la qual cosa s’ha mostrat optimista que l’aposta pel turisme de proximitat beneficiï Andorra.

Front aquesta davallada dels ingressos també ha volgut detallar que el ministeri de Salut ja ha hagut de fer front a 4,1 milions d’euros per despeses associades a la Covid-19 i el SAAS, a 1,7 milions. En aquest sentit, Jover ha detallat als consellers les dades que ja havia avançat aquest dimecres i és que davant la previsió de dèficits aquest any i el 2021 s’han buscat línies de finançament com el crèdit de Crédit Agricole per valor de 100 milions i que ja s’és membre del Banc Europeu de Desenvolupament del Consell d’Europa, una adhesió que el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha celebrat afegint que, a més, se’n podran beneficiar els comuns i les parapúbliques.

Jover també ha reiterat que s’està en converses amb el Banc Europeu d’Inversions i que aquest mes de juny el Fons Monetari Internacional ha de quantificar la quota que Andorra haurà de satisfer per ser membre de ple dret. També ha manifestat que es preveu una contenció de la despesa que estaria xifrada en aquest exercici en 20,8 milions, 17 dels quals per un descens de les inversions i 3,8 en concepte de despeses de funcionament. El ministre també s’ha referit als 30 milions de FEDA i Andorra Telecom que el Govern farà servir aquest any i ha concretat que les dues entitats tenen una liquiditat de 75 milions d’euros que el Govern preferiria no haver d’utilitzar, si bé no es tancaria la porta si fos necessari. El minstre també s’ha referit a les ajudes que ha hagut d’activar el Govern arran de la crisi per ajudar les empreses i, en aquest sentit, ha concretat que la morositat que preveuen pel que fa als avals es calcula en el 18%.

Durant la compareixença, el ministre ha hagut de respondre gairebé una vintena de qüestions que li han plantejat els consellers. Des del grup parlamentari socialdemòcrata, López s’ha mostrat especialment preocupat per quin seria el pitjor escenari que es podria donar i ha volgut que el ministre li respongués quines dades es donarien llavors. En aquest sentit, Jover li ha detallat que es podria estar en una caiguda del PIB del 13,6% per a aquest 2020. López i també el president del grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Josep Pintat, han plantejat al ministre preguntes sobre el marc fiscal, que han portat al titular de Finances a assegurar que no es preveu l’augment dels tipus i ha anunciat que abans de la crisi el Govern va encarregar un estudi que es basa en el barem ‘paying taxes’ del Banc Mundial amb la intenció que sigui una eina, d’una banda, de captació d’inversió estrangera i, de l’altra, per saber en quins aspectes es pot millorar. També s’ha referit a l’adjudicació de l’estudi per repensar el model fiscal que s’ha publicat aquest dimecres al BOPA i que vol també determinar quins canvis es poden fer, sense tocar els tipus. López ha lamentat, sobre aquesta qüestió, que no es faci pagar més als que més guanyen.

Durant la seva compareixença, i a preguntes de Pintat, el titular de Finances també ha avançat que cap a la tardor es preveu reactivar el pacte d’Estat per al futur de les pensions, ja que ha recordat que el calendari que hi havia previst ha estat “tocat” per la crisi de la Covid-19.