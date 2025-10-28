El Govern presenta un pla de xoc contra el contraban de tabac i reforçar la seguretat al Pas de la Casa

Els ministres de Justícia i Interior, Ester Molné, i de Finances, Ramon Lladós, han presentat aquest dimarts al Pas de la Casa, juntament amb el director de la Policia, Bruno Lasne, i de la directora adjunta de Duana, Vanesa Garcia, un ambiciós pla de xoc destinat a minimitzar l’arribada de bandes organitzades provinents de França dedicades al contraban de tabac, que generen una percepció d’inseguretat ciutadana.
La primera mesura anunciada és la modificació del Codi Penal per a crear un nou delicte menor per a penalitzar l’entrada i sortida del país per punts fronterers no habilitats més d’una vegada en 24 hores amb la finalitat d’acumular mercaderia sensible, amb penes de fins a 2 anys de presó.
També es procedirà a la modificació de la llei de mercaderies sensibles amb l’objectiu d’incrementar les sancions als comerciants que incompleixin les normes d’antifrau i permetre ajustar reglamentàriament la franja horària per a la venda de tabac, així com per transportar tabac. Els canvis normatius preveuen, a banda de més formació als empleats dedicats a la venda d’aquest producte, un increment de traspàs d’informació de les vendes entre comerciants, fabricants i l’administració, així com altres mesures per a tenir un control reforçat de la venda de tabac.
De manera immediata i mentre es valora l’efectivitat de les mesures plantejades al pla de xoc, s’establirà una moratòria per la concessió de noves llicències per a vendre tabac al Pas de la Casa. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha explicat que el Projecte de Llei de modificació de la Llei 2/2028 de control de mercaderies sensibles s’ha entrat aquest dimarts a tràmit parlamentari per la via d’extrema urgència i necessitat perquè la mesura tingui un efecte immediat.
El Govern incrementarà, a més, els efectius policials i de duana, i reforçarà el dispositiu policial mentre no es digui a terme la convocatòria per a seleccionar nous efectius, amb la incorporació de controls mòbils a la frontera del Baladrà. Actualment s’estan seleccionant 8 nous agents de policia i abans de finals d’any es convocarà un nou concurs per a 15 places més, sumant un total de 23 agents addicionals. Aquest increment anirà acompanyat de la creació d’un grup fix al Pas de la Casa que es dedicarà de manera exclusiva al control del contraban de tabac. El reforç de la duana passarà per la selecció de 15 nous agents, 5 dels s’incorporaran al Grup d’Antifrau.
“No podem permetre que es posi en risc la convivència ni la reputació del nostre país i generar una sensació d’inseguretat”, ha afirmat la ministra Molné, mentre que el ministre Ramon Lladós ha afegit que “el contraban de tabac no només afecta la seguretat, sinó també els ingressos públics i la imatge d’Andorra, i per això les mesures permetran reforçar el nostre compromís amb la legalitat i la transparència econòmica.”
El director de la Policia, Bruno Lasne, i la directora adjunta de Duana, Vanesa Garcia, de la seva banda, han coincidit en la importància de la coordinació entre cossos per a actuar amb eficàcia, sobretot amb el reforç d’efectius al Pas de la Casa.
Les accions anunciades aquest dimarts s’emmarquen en la voluntat del Govern de garantir la percepció d’elevada seguretat ciutadana i la lluita efectiva contra el contraban.