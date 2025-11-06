El Govern presenta el registre de contractes de lloguer, el SICAR

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol,–acompanyada del secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy,– ha presentat aquest dijous el Sistema d’indicadors de contractes d’arrendament (SICAR). Aquesta eina ha permès constatar que, d’acord amb els 4.300 contractes registrats, “el preu mitjà de l’habitatge de lloguer és de 13 euros per metre quadrat“.
“EL SICAR és un molt bon punt de partida, imprescindible per a obtenir un registre rigorós dels contractes d’arrendament al nostre país. Aquest registre permet disposar d’informació real, que fins ara obteníem a través d’enquestes, sobre els habitatges de lloguer. I les dades ens mostren que el preu mitjà es troba per sota de les ofertes publicades als portals immobiliaris. Es tracta de la sèrie de dades més extensa i actualitzada, que servirà per a orientar polítiques sobre el mercat de lloguer, obtingudes d’una eina amb un alt potencial”, ha assegurat Conxita Marsol.
No obstant això, “no podem tenir una fotografia global del país, perquè manquen les dades d’Escaldes-Engordany, ja que el Comú no les ha facilitades”, ha matisat la ministra. Cal recordar que el volum d’habitatges de lloguer a Escaldes-Engordany representa el 20% del total del Principat, segons les estadístiques de l’Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF), que efectua el Departament d’Estadística.
El SICAR, que es nodreix de les dades facilitades pels comuns, permet efectuar una fotografia dels habitatges en règim de lloguer per metre quadrat, per antiguitat del contracte i per parròquia. El sistema es basa en la informació de 4.300 llars en règim de lloguer. El 50,3% dels registres dels lloguers es concentren en el període 2023-2025, fet que no permet tenir encara –fins que no es completi la informació dels contractes anteriors– una anàlisi representativa dels lloguers previs al 2023.
“Les dades corresponents als contractes signats entre 2023 i 2025 són fiables, ja que els comuns poden obtenir les dades directament dels registres. No obstant això, els contractes més vells requereixen un treball tècnic addicional. El SICAR és una eina viva i a mesura que vagin introduint aquesta informació tindrem una fotografia més completa de tots els contractes de lloguer”, ha assegurat Marsol.
Del registre, també es desprèn que la meitat dels contractes de lloguer se situen en un preu entre els 500 i els 1.000 euros mensuals, “una dada que és significativa, tenint en compte que la meitat dels contractes del SICAR s’han signat en els darrers quatre anys”, ha exposat Jordi Puy. I “els contractes de lloguer de més de 5 anys de vigència tenen un preu mitjà de 7,8 euros el metre quadrat”.
Finalment, la ministra Conxita Marsol ha exposat que per a obtenir una aproximació realista de l’evolució de preus de lloguer dels darrers 10 anys i com es troba avui l’accés a l’habitatge, el Departament d’Estadística ha realitzat un estudi addicional a partir de les dades de l’Enquesta de Pressupostos Familiars i del SICAR, que recull el preu dels nous contractes de lloguer d’habitatge que es formalitzen cada any des de 2015 fins al 2025.
Pel que fa als resultats de l’estudi, el preu mitjà per metre quadrat dels nous contractes de lloguer dibuixa una tendència ascendent, però que els darrers anys ha moderat el seu creixement, situant-se en 18,19 euros per metre quadrat als contractes signats el 2025. Cal tenir en compte que aquest estudi, segons Marsol, no reflecteix el preu dels 20.000 contractes prorrogats l’any 2019 i següents, la mitjana dels quals, d’acord amb el SICAR és de 7,8 euros per metre quadrat.
El document presentat és el resultat de l’anàlisi dels 4.317 contractes registrats pel SICAR –que es nodreix de les dades facilitades pels comuns– i les 920 llars entrevistades a l’Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF).