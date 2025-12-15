El Govern planteja al Consell General canvis a la Llei d’ordenació del territori (LGOTU) per a assegurar un creixement sostenible

Els ministres Raul Ferré, Guillem Casal i Mònica Bonell han comparegut aquest dilluns a la tarda davant de la comissió especial d’estudi d’ordenació del territori impulsada pel Consell General per a presentar les propostes d’accions, mesures i millores que el Govern creu convenient incloure en la modificació de la Llei d’ordenació del territori i urbanisme (LGOTU) per a assegurar un creixement sostenible i equilibrat.
Per a garantir una planificació territorial i urbanística més concreta, ordenada i equilibrada, el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, ha proposat incorporar un model urbanístic concèntric, que sigui gradual de més urbanitzat a menys. Aquest model ha d’establir, a la pràctica, una major edificabilitat en nuclis urbanitzats i una degradació progressiva en aquelles zones que s’allunyin dels nuclis més densos per tal de reduir l’impacte i concentrar l’edificabilitat en les zones on ja hi ha els serveis i les infraestructures.
A més, el ministre Ferré ha proposat que els terrenys de cessió es puguin destinar a edificis de lloguer a preu assequible, atès que la normativa actual només preveu habitatges de protecció pública.
El ministre ha introduït la possibilitat de poder limitar l’edificabilitat amb caràcter temporal i puntual. “La mesura s’aplicaria quan sigui necessari o quan el Comú, de manera motivada, identifiqui limitacions o situacions que facin imprescindible ordenar el creixement urbanístic”, ha assenyalat Ferré.
Així mateix, el titular de Territori i Urbanisme ha posat sobre la taula crear, en consens amb els comuns, el Pla Estratègic Nacional de Planificació Territorial i Creixement Urbanístic, com a eina de planificació global que defineixi la visió, els objectius i les línies d’actuació per a organitzar l’ús del territori i orientar el desenvolupament del país a mitjà i llarg termini. Aquest document ha de permetre establir un marc comú i nacional en base als estudis de capacitat de càrrega màxima parroquials, que s’haurien d’anar actualitzant, i donaria coherència a tots els Plans d’Ordenació i Urbanisme Parroquials (POUP); a banda de garantir la utilització racional del sòl i dels recursos. Aquest Pla Estratègic no només haurà de coordinar les polítiques públiques, sinó que haurà de regular el creixement urbà per a evitar la dispersió, la saturació i l’impacte ambiental.
En aquesta línia, el ministre ha exposat que la nova llei hauria d’obligar a definir les reserves de sòl per a destinar a serveis i equipaments públics, de caràcter nacional i parroquial, i vincular-los amb els estudis de capacitat de càrrega màxima parroquial i el possible creixement demogràfic. “Es tracta que l’administració planifiqui de manera proactiva i en paral·lel al desenvolupament urbanístic privat, garantint que cada parròquia creixi disposant dels espais i serveis adequats quan calgui” ha detallat Ferré.
En referència a la classificació del sòl, el ministre ha defensat la creació de la categoria de sòl de màxima protecció, per a definir zones on no es pugui fer cap tipus d’actuació, com són els Parcs Naturals on l’única excepció són els refugis d’alta muntanya.
Sensibilitat medi ambiental i la integració de la preservació del paisatge
Per la seva banda el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha plantejat diverses millores al text actual per a integrar la sensibilitat medi ambiental i la integració de la preservació del paisatge al conjunt del futur text legal. En aquest punt, Casal ha recordat que el Govern ja va treballar i aprovar una modificació puntual de la LGOTU per a facilitar la construcció d’instal·lacions destinades a usos agrícoles i ramaders (incloent la producció apícola), per a afavorir el manteniment i el desenvolupament, la diversificació i la modernització de les explotacions agràries. Casal ha destacat que actualment el Govern està treballant la modificació i l’adequació del Reglament de Construcció i del Reglament Urbanístic per a desplegar la llei i pugui estar en vigor durant el 2026.
La revisió de la llei hauria d’introduir, a parer del ministre Casal, aclariments tècnics en la franja de 5 metres no construïbles ni edificables als límits de canes (una unitat de longitud a la zona del riu) i la possibilitat de fer tales d’arbres o vegetació arbustiva als camps i prats de dall en aquelles parcel·les declarades d’usos agrícoles, sense haver d’obtenir llicència urbanística per a poder així afavorir-ne un manteniment adequat i no perjudicar-ne la productivitat.
Nova llei de patrimoni cultural
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha exposat les consideracions al tomb de la modificació de la Llei general d’ordenament del territori i l’urbanisme vinculades amb la nova llei de patrimoni cultural, que està treballant el Ministeri per a poder aprovar durant aquesta legislatura. La nova normativa, segons Bonell, té com a voluntat facilitar la col·laboració i coresponsabilitat entre els agents implicats en la gestió del patrimoni cultural immoble i adaptar la normativa a les millors pràctiques internacionals i al concepte evolutiu del patrimoni cultural.
A banda de les modificacions relacionades amb la Llei del sòl, la futura normativa, segons Mònica Bonell, també millorarà l’accessibilitat del patrimoni immoble (físicament i virtualment), promourà una gestió participativa del patrimoni i fomentarà el manteniment i la restauració dels béns protegits mitjançant ajuts públics i avantatges fiscals (a través de, per exemple, la reducció de llicències d’obres o el mecenatge). A la fi, segons Bonell, es vol reconèixer i promoure la sostenibilitat del patrimoni cultural.