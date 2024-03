El Govern ofereix l’enregistrament oficial del Gran Carlemany en versió instrumental i cantada (descarregar aquí)

Un dels moments de l’enregistrament de la versió oficial de l’himne nacional andorrà (SFG)

Amb motiu del Dia de la Constitució, que se celebra el pròxim 14 de març, el Govern posa a disposició de totes les institucions i la ciutadania la versió oficial de l’himne nacional andorrà, interpretat per l’ONCA i per diverses corals del país. Es tracta d’un encàrrec fet pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports a la Fundació ONCA davant l’absència d’una versió enregistrada oficial i amb alta qualitat del Gran Carlemany.

D’aquesta manera, es posa a l’abast de tota la població i de les organitzacions nacionals i internacionals, que ho requereixin, la gravació de forma gratuïta. Els fitxers es podran descarregar a la pàgina web de cultura.ad en versió instrumental i versió cantada.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat que “Andorra havia de tenir una versió oficial de l’himne enregistrada i de descàrrega gratuïta per a tothom. A més, ho fem unint esforços entre el Govern, la Fundació ONCA i totes les corals del país, que aporten el seu granet de sorra per a enregistrar El Gran Carlemany, que ens representa a tots els andorrans i andorranes”.

L’enregistrament es va realitzar en dues parts i va ser a càrrec de l’especialista en enregistraments clàssics, Enric Giné. La primera part va comptar amb la participació de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra i es va dur a terme el 29 de desembre de 2023, a l’Igor Studio de Barcelona, aprofitant la producció del concert de Cap d’Any. La formació orquestral va estar formada per més de cinquanta músics i el director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí, va ser l’encarregat de dur a terme l’arranjament de la peça per a orquestra simfònica i el responsable de la direcció orquestral.

Segons Albert Gumí “aquesta és una bona ocasió per a reunir diferents institucions musicals del país i interpretar una de les peces que uneix a tots els andorrans. L’enregistrament posa de manifest la clara voluntat de posar l’ONCA al servei del territori i de les persones. Finalment, tenir l’oportunitat d’arranjar l’himne d’un país, és un gran honor tenint en compte que és un encàrrec poc habitual”.

Per una altra banda, l’enregistrament vocal a quatre veus es va fer el dissabte 13 de gener de 2024, a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino sota la direcció de Jordi Sabata. En primer lloc, un octet de cambra format per Laura Garcia i Raquel Fernández (sopranos), per Lluïsa da Silveira i Brigit Garcia (contralts), Martí Pons i Francisco José Amat (tenors), i Guillem Forné i Jordi Sabata (baixos), cantants vinculats als cors i a la Fundació ONCA, va realitzar un enregistrament previ per a donar suport a la gravació posterior de tots els cors.

Posteriorment, un total de tretze formacions corals del Principat, amb prop de dos-cents cinquanta cantaires, han estat els protagonistes vocals d’aquest cant comú, amb la participació de la Coral Casamanya, la Coral d’Escaldes-Engordany, la Coral Rocafort, la Coral Sant Esteve, la Coral Sant Miquel d’Encamp, la Coral Sant Antoni de la Massana, el Cor de Gospel d’Andorra, el Cor Rock d’Encamp, el Cor Rock d’Andorra, la Coral de la Llar de Lòria, l’Orfeó Andorrà, els Petits Cantaires Lauredians i el Cor dels Petits Cantors d’Andorra. La invitació d’enregistrar la part vocal del Gran Carlemany es va obrir a tots els cors del país per a expressar la idea que els himnes són cantats pel poble.

En aquest sentit, Jordi Sabata, ha expressat que “ha estat un gran honor dirigir els cors del país, i agraeixo sincerament la bona predisposició i preparació per part de tots els directors i directores de les formacions corals per a motivar les veus del poble per a interpretar el cant del poble”.

Els fitxers d’àudio es poden descarregar aquí: https://we.tl/t-ocY3I8u3hz.