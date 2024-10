El Govern obté el segell Llum Verda que certifica l’origen renovable de tota l’electricitat que consumeixen els seus edificis

Govern s’apunta al segell Llum Verda de FEDA (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat l’adhesió del Govern al segell Llum Verda impulsat per FEDA. D’aquesta manera, tots els edificis del Govern han rebut el distintiu que acredita que tota l’electricitat que consumeixen és d’origen renovable i majoritàriament de producció nacional. Aquesta decisió permet fer un pas més en el full de ruta marcat per l’Executiu per a la reducció de les emissions d’efecte d’hivernacle i la lluita contra el canvi climàtic, en el rol exemplar de l’Administració general.

Entrant al detall del conveni signat entre el Govern i FEDA, aquest estipula que el certificat de Llum Verda es renovarà anualment tenint en compte el consum total registrat l’any anterior. Així, el Govern ha acreditat el consum energètic de tots els edificis, entre els quals destaca l’edifici administratiu de Prat de la Creu, l’edifici de Prat del Rull i l’edifici administratiu de l’Obac, entre d’altres. La certificació de l’energia provinent de fonts renovables representa una reducció de la petjada de carboni del Govern de 2.420 tones de CO 2 . El segell atorgat als edificis del Govern té efecte des de gener de 2024 i, per tant, permet acreditar l’origen de l’energia de fonts renovables de tot l’any.

Cal recordar que el segell de Llum Verda va néixer amb l’objectiu de fomentar la transició energètica i donar una eina a les empreses i institucions que vulguin acreditar el seu compromís. A part d’això, FEDA treballa per a incrementar la producció d’electricitat nacional amb origen renovable i fomentar la priorització de l’estalvi com a principal eina de sostenibilitat energètica. En paral·lel, és important que totes les institucions apostin per a consumir tota l’electricitat d’origen renovable certificada, una manera de reduir les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.